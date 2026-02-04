«Конфискация или патронаж»: Зоозащитник объяснил, к чему может привести новый закон о защите животных
Зоозащитник Ильинский: законопроект о конфискации животных приведет к катастрофе
Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных у владельцев при жестоком обращении. Однако эксперты предупреждают: благие намерения могут обернуться трагедией для миллионов питомцев из-за отсутствия в стране работающей системы приютов.
Специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» предложил альтернативу — судебный патронаж, который поможет и животным, и добросовестным, но оказавшимся в трудной ситуации хозяевам.
«Конфискация — это изъятие имущества и переход в собственность государства. В случае с животными эта смысловая легитимность разбивается в двух моментах. Первое — у нас отсутствует инфраструктура, то есть приюты, которые могут обеспечить сохранность животных и улучшить их содержание. Второе — программа ОСВ (отлов — стерилизация — вакцинация), когда животное обрекается на адаптацию к уличным условиям. 90% погибает», — обозначил он.
По словам эксперта, предлагаемая мера рискует превратиться в «конфискацию на погибель». В качестве единственного реалистичного выхода он видит внедрение института патронажа.
«Патронаж зоозащитными организациями владельцев, которые не способны обеспечить содержание животных. В судебном порядке владельцу должен предлагаться выбор: либо конфискация, либо патронаж», — предложил Ильинский.
Зоозащитник объяснил, что любящий животных человек выберет патронаж, потому что «драконовская мера конфискации» ставит миллионы людей, которые спасают животных, на грань катастрофы.
«Если 80% людей — это квартирные приюты не по злому умыслу, а по нехватке ресурсов, суд может назначить выбор: либо конфискация, либо патронаж. И здесь мы получаем единственную возможность контролировать его содержание через общественные организации. Но даже эта мера — лишь точечное решение на фоне системного кризиса. Нужно менять всю систему контроля над владельческой популяцией. У нас перепроизводство животных, обесценивание их, ответственность должна нестись серьезная», — высказал свое мнение собеседник.
В заключение Ильинский выразил надежду, что государство выберет путь поддержки, а не жёсткого наказания:
«Если государство сейчас пойдёт по пути патронажа, то многие люди вдохновенно выдохнут», — резюмировал специалист.
Одобренный законопроект теперь ждёт этап внесения поправок в Уголовный кодекс и КоАП. Останутся ли в итоговой версии только карательные меры, или в неё будет заложен и механизм помощи, — от этого зависит судьба миллионов домашних питомцев и их хозяев по всей России.