Голосовой помощник «Вита» за месяц принял почти 2500 звонков владельцев животных
На горячую линию голосового помощника «Вита» за январь поступило 2472 звонка от жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Умный ассистент позволяет владельцам домашних животных получать круглосуточные консультации даже ночью.
«Среди самых популярных запросов – вакцинация животных, в том числе рекомендации по срокам прививок и оформлению ветеринарных документов. Жители также активно интересовались адресами ближайших ветеринарных клиник, графиком приёма, подготовкой справок для поездок по региону и за его пределы, включая международную перевозку питомцев», – рассказали в региональном Минсельхозпроде.
Там напомнили, что позвонить в Единый колл-центр ветеринарии в Подмосковье можно по телефону +7 (495) 668-01-25. Ночью звонки принимает голосовой помощник «Вита».
Кроме того, найти ближайшее к дому ветеринарное учреждение и записаться на приём можно на интерактивном портале «Мой АПК».