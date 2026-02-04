Росгвардейцы спасли «ледяную гостью» в Москве от аномальных морозов — видео
Видео: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Росгвардейцы спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных морозов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время обхода территории одного из охраняемых объектов сотрудники заметили в глубоком сугробе едва различимое движение. Подойдя ближе, они обнаружили крупную серую цаплю. У птицы обледенели клюв и крылья, она дрожала от холода и была явно обессиленной.
Правоохранители аккуратно освободили пострадавшую из снежного плена и доставили в служебное помещение подразделения. Там спасенную бережно отогревали и отпаивали, чтобы стабилизировать её состояние.
Когда стало понятно, что непосредственной угрозы жизни нет, цаплю передали специалистам Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ветеринары подтвердили сильное переохлаждение и подчеркнули, что своевременная помощь росгвардейцев оказалась решающей — у птицы хорошие шансы полностью восстановиться.
Серую цаплю внесли в региональные Красные книги ряда российских областей, хотя в целом виду на международном уровне исчезновение не грозит. Тем не менее каждая особь имеет значение для сохранения природного баланса.
