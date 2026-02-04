Росгвардейцы спасли «ледяную гостью» в Москве от аномальных морозов — видео

04 февраля 2026, 12:34

Росгвардейцы спасли серую цаплю от аномальных морозов — видео

Видео: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Росгвардейцы спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных морозов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.