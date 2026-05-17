Кинолог назвал пять пород собак для активных людей
Несмотря на распространенное мнение о том, что любая собака является энергичным и активным существом, существуют как породы, требующие больших нагрузок, так и такие, которые подойдут для размеренной жизни. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Одной из подходящих пород собак, по словам кинолога, является австралийская овчарка (аусси), несмотря на своё название, происходящая из США. Эти энергичные пастушьи собаки часто встречаются на американских фермах и ранчо. Эксперт подчеркнул, что они обладают выдающимися интеллектуальными способностями и легко поддаются дрессировке. Эти преданные и активные компаньоны, обладающие большим запасом энергии для работы в течение всего дня и уравновешенным характером, идеально подойдут для семей, ведущих активный образ жизни. С ними можно заниматься различными видами спорта.
Вторым в списке РКФ оказалась ещё одна пастушья порода — британская бордер-колли, которая занимает первое место в рейтинге интеллектуальных собак по классификации Стенли Корена. Подтверждением этому, по мнению Голубева, служат их многочисленные победы в соревнованиях. Бордер-колли хорошо поддаются обучению, активны и выносливы. Однако, предупредил кинолог, им требуется больше физической нагрузки, чем аусси.
Для тех, кто увлекается водными видами спорта, эксперт порекомендовал лабрадор-ретриверов. Эти послушные и активные собаки часто используются в различных профессиях, включая спасательные службы и помощь людям с нарушениями зрения. Предки лабрадоров работали с рыбаками Ньюфаундленда, что делает их отличными пловцами.
Если вы предпочитаете более компактных питомцев, обратите внимание на джек-рассел-терьера. Это охотник, который может искать добычу в норах и отличается проворностью, ловкостью и бесстрашием. Президент РКФ отметил, что этим собакам необходимо много игр и занятий для поддержания их энергии.
