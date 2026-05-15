«Не упустить момент»: Кинолог перечислил 5 признаков проблем с зубами у собак
Собака не может рассказать нам, что конкретно ее беспокоит. Но мы можем заподозрить неладное по многим признакам. Проблемы с зубами – одна из наиболее частых причин дискомфорта, с которой хоть раз сталкивается чуть ли не каждый второй питомец. Потому важно знать, как определить начало заболевания самостоятельно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что уход за питомцем предполагает регулярную чистку зубов. И это не интуитивная процедура, а ежедневная, проводится с помощью специальной пасты, либо геля, с применением зубной щетки.
«Процедура не всегда нравится собакам, и очень важно не упустить момент и приучить ее к чистке еще в раннем возрасте. Без этой процедуры визит к ветеринарному врачу однажды точно обеспечен», — сказал он.
Пищевые измененияЭто один из самых распространенных признаков – если собаку что-то беспокоит в полости рта, первое, что она начнет делать, это питаться намного аккуратнее, либо и вовсе отказываться от еды. Ведь каждый укус сопровождается болью. При этом влажный корм есть намного проще. Если вы замечаете любую подобную странность во время приема пищи, не оставляйте сигнал без внимания.
Зловонный запахУ здоровой собаки может присутствовать специфический запах из полости рта, но он не бывает резким, гнилостным. Если запах стал невыносимым, с большой долей вероятности у собаки образовался зубной камень, либо уже присутствует кариес. Неприятный аромат – не норма и говорит о сильном воспалении, размножении бактерий.
Изменение цветаЗубной камень можно обнаружить самостоятельно – зубы теряют белый естественный цвет, сначала появляется желтый плотный налет, затем он превращается в коричневые, иногда почти черные отложения. Это уже запущенная стадия, требующая профессиональной чистки у ветеринарного врача. Возможно, с удалением некоторых зубов.
Зуд мордыИногда собака начинает чесать морду лапами, тереться ей о ковер, трясти головой. Порой такое состояние можно спутать с аллергическими реакциями. Но и в случае зубной боли питомец может себя вести аналогичным образом. Это естественное поведение собаки, с помощью которого она пытается облегчить дискомфорт.
Следы кровиВода в миске приобрела розоватый оттенок, на игрушках вы замечаете следы крови – скорее всего, у собаки кровоточат дёсны. Это классический симптом гингивита. Когда дёсны воспалены, они кровоточат от любого прикосновения. Отсутствие своевременного лечения может привести к куда худшим последствиям.
«Помните, что лечение и даже чистка в кабинете ветеринара проводятся под общим наркозом. Это довольно серьезные процедуры, требующие подготовки, сдачи анализов и оценки работы сердца. Лучше предотвратить проблему и следить за состоянием зубов в домашних условиях, не забывать о гигиене», – резюмировал кинолог.