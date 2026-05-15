«Не упустить момент»: Кинолог перечислил 5 признаков проблем с зубами у собак

15 мая 2026, 12:22

Кинолог Голубев: проблемы с зубами у собаки могут проявляться через запах

Фото: Istock/Iuliia Zavalishina

Собака не может рассказать нам, что конкретно ее беспокоит. Но мы можем заподозрить неладное по многим признакам. Проблемы с зубами – одна из наиболее частых причин дискомфорта, с которой хоть раз сталкивается чуть ли не каждый второй питомец. Потому важно знать, как определить начало заболевания самостоятельно.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что уход за питомцем предполагает регулярную чистку зубов. И это не интуитивная процедура, а ежедневная, проводится с помощью специальной пасты, либо геля, с применением зубной щетки.





«Процедура не всегда нравится собакам, и очень важно не упустить момент и приучить ее к чистке еще в раннем возрасте. Без этой процедуры визит к ветеринарному врачу однажды точно обеспечен», — сказал он.

Пищевые изменения

Зловонный запах

Изменение цвета

Зуд морды

Следы крови

«Помните, что лечение и даже чистка в кабинете ветеринара проводятся под общим наркозом. Это довольно серьезные процедуры, требующие подготовки, сдачи анализов и оценки работы сердца. Лучше предотвратить проблему и следить за состоянием зубов в домашних условиях, не забывать о гигиене», – резюмировал кинолог.