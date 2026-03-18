Константинов день 19 марта: почему нельзя допивать воду за ребёнком и что делать, если приснился кошмар, народные приметы
19 марта — день, наполненный древними традициями, строгими запретами и мистическими приметами, связанными с водой, судьбой и даже богатством. Наши предки верили, что одно неверное действие в этот день может привести к болезням, неурожаю или семейным конфликтам. Подробнее — в материале «Радио 1».
Константиновы круги: подвиг мучеников и предательство, изменившее судьбу города
Ежегодно 19 марта православная церковь чтит память 42 мучеников амморейских: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Каллиста и других воинов, погибших за веру в IX веке. Их история связана с византийским городом Амморея, который оказался в центре затяжной войны.
Согласно преданию, город долгое время держал оборону, однако один из воевод — Вадитзис — предал защитников. В результате Амморея была разрушена, а её жители попали в плен. Среди них оказались 42 воина, которых на протяжении семи лет пытались заставить отказаться от христианства.
Им обещали свободу и богатства, но они не отступили. Более того, когда им предложили лишь притворно отказаться от веры, чтобы сохранить жизнь, Константин отверг это предложение. Наутро всех пленников казнили.
Этот подвиг стал символом стойкости и веры, а сам день вошёл в народный календарь как Константинов день или Константиновы круги.
«Не плюй в колодец»: зачем источники воды обходили кругами
На Руси праздник получил своё название благодаря особому обряду — вытаптыванию снега вокруг колодцев. Считалось, что это защищает воду от загрязнения во время таяния снега.
Первый круг обязательно делал мальчик или мужчина по имени Константин. К воде относились с особым уважением, ведь именно она считалась источником жизни и здоровья. Недаром говорили: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться».
В этот день также освящали колодцы, молились о здоровье и благополучии, а вечером могли отправиться в баню, чтобы «смыть болезни» с помощью колодезной воды.
Особое значение придавалось и поминовению усопших. Остатки ужина могли бросать в реку, веря, что это угощение для предков.
Целебная вода и вещие сны: что обязательно нужно сделать 19 марта
Считалось, что именно 19 марта вода приобретает особую силу. Её использовали для умывания, чтобы сохранить молодость и красоту, а также для укрепления здоровья.
Не менее важным считался сон в ночь на этот день. Люди верили, что он может оказаться вещим и сбыться в течение восьми дней. При этом рассказывать о сновидениях запрещалось, чтобы не спугнуть удачу.
Если же приснился кошмар, советовали подойти к окну и сказать: «Куда ночь, туда и сон».
День подходил для работы, помощи другим и духовного очищения. Однако важно было соблюдать умеренность — особенно в расходовании воды.
«Не смотрите в колодец вечером»: строгие запреты и пугающие суеверия
С Константиновым днём связано множество запретов, нарушение которых, по поверьям, могло обернуться серьёзными проблемами.
Запрещалось:
- неуважительно обращаться с водой: плескаться, тратить её попусту или набирать больше необходимого;
- пить из чужого колодца или чужой посуды — это сулило финансовые трудности;
- допивать воду или чай за ребёнком, иначе он мог начать часто болеть;
- смотреть в колодец вечером — «нечисть утащит»;
- лить воду зря — это якобы грозило засухой и гибелью урожая;
- ругаться или обсуждать других людей, особенно у воды.
Особые ограничения касались женщин: беременным и недавно родившим запрещалось подходить к колодцу, а невестам — появляться перед мужем с распущенными волосами, иначе это якобы могло привести к изменам.
Также не рекомендовалось стричься и делать маникюр — такие действия сулили потери, в том числе финансовые.
«Лучше не откровенничать»: бытовые приметы и страхи предков
Отдельное внимание уделялось отношениям между людьми. Например, считалось, что если гости будут пить из хозяйской посуды, это приведёт к ссорам.
Женщинам не советовали делиться секретами со свекровью — якобы разговор быстро станет достоянием всей округи. А матерям рекомендовалось не проводить весь день с ребёнком, чтобы он не вырос эгоистичным.
Даже баня в этот день имела свои правила: её нужно было посетить до заката, поскольку ночью, по поверьям, там хозяйничает Банник — дух, способный напугать или облить кипятком.
Птицы, мороз и заяц в белой шубке: как предсказывали погоду
19 марта внимательно наблюдали за природой, пытаясь предсказать, какой будет весна и лето.
Считалось:
- прилёт белого аиста — к счастью и благополучию;
- задержка ласточек — к поздней весне;
- стук дятла — к долгим холодам;
- громкое карканье ворон — к ненастью;
- утренний мороз — к ещё 40 холодным дням;
- белый заяц, не сменивший шубку, — к новым снегопадам.
Также говорили, что морозный день предвещает жаркое лето, а снег с дождём — обилие осадков и грибов в тёплый сезон.
Свадьбы, удача и судьба: кто станет счастливчиком
Свадьбы в этот день тоже сопровождались особыми приметами.
Дождь считался плохим знаком и предвещал слёзы, сильный ветер — несчастливый брак, а вот солнце или тихий снег сулили крепкую семью.
Особенно опасным считалось, если свадебный кортеж переезжал животное — это могло привести к бездетности.
Именинниками дня являются Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Фёдор и Юлиан. Людям с именами Елена и Константин, по поверьям, особенно везёт.
Считается, что рождённые 19 марта — настоящие счастливчики: им помогают не только удача, но и собственная целеустремлённость, талант и природная привлекательность.