Психолог объяснила, сколько дней отпуска необходимо для полноценного восстановления

17 марта 2026, 15:30

Психолог Наумова: для полноценного отдыха отпуск должен быть не менее месяца

За месяц отпуска можно полноценно восстановиться и получить положительные эмоции, которые позволят долго оставаться стрессоустойчивым. Об этом рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.





Она пояснила, что в первые три-пять дней отпуска человек еще продолжает решать рабочие моменты, поскольку в это время звонят коллеги, которые не могут самостоятельно решить некоторые вопросы ввиду отсутствия сотрудника.





«А вот дальше получается абстрагироваться и начать полноценно отдыхать. Примерно неделю-полторы следует потратить на то, чтобы просто выспаться, расслабиться, пообщаться с родными и позаботиться о своем теле. И только после такого периода восстановления обычно включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности», — отметила Наумова в разговоре с Москвой 24.