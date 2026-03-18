Россиянам объяснили, как таяние снега влияет на самочувствие аллергиков

18 марта 2026, 10:47

Аллерголог Усачёва: таяние снега может вызывать симптомы аллергии

При активном таянии снега на поверхность выходят частицы почвы, пыль и остатки растений. В этой среде размножаются микроорганизмы, споры которых могут попадать в дыхательные пути. Об этом предупредила заведующая КДЦ Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Усачёва.





По ее словам, у чувствительных к плесневым грибам или бытовым аллергенам людей могут появиться симптомы аллергии в виде заложенности носа, чихания, водянистых выделений из носа, слезотечения или сухого кашля.





«Важно понимать, что ранней весной аллергические реакции чаще связаны со спорами плесневых грибов и пылью, которая поднимается в воздух по мере высыхания почвы», — отметила Усачёва в беседе с RT.