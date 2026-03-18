Россиянам объяснили, как таяние снега влияет на самочувствие аллергиков
Аллерголог Усачёва: таяние снега может вызывать симптомы аллергии
При активном таянии снега на поверхность выходят частицы почвы, пыль и остатки растений. В этой среде размножаются микроорганизмы, споры которых могут попадать в дыхательные пути. Об этом предупредила заведующая КДЦ Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Усачёва.
По ее словам, у чувствительных к плесневым грибам или бытовым аллергенам людей могут появиться симптомы аллергии в виде заложенности носа, чихания, водянистых выделений из носа, слезотечения или сухого кашля.
«Важно понимать, что ранней весной аллергические реакции чаще связаны со спорами плесневых грибов и пылью, которая поднимается в воздух по мере высыхания почвы», — отметила Усачёва в беседе с RT.
Кроме того, в марте уже возможен занос пыльцы из более тёплых регионов, где уже начался сезон цветения, поэтому у людей с поллинозом симптомы могут появиться раньше начала местного пыления растений.
Врач добавила, что после схода снега в городах увеличивается количество пыли, содержащей частицы почвы, дорожных реагентов и загрязнений. Они также могут вызвать симптомы аллергии.
Усачёва посоветовала меньше гулять в сухую и ветреную погоду там, где много открытой земли и прошлогодней листвы. После возвращения с улицы необходимо тщательно умываться и менять одежду, чтобы удалить осевшие на слизистых и коже аллергены. Также стоит регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение, чтобы снижать концентрацию пыли.