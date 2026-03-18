Доктор Мясников предупредил о приводящей к ожирению ошибке
Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал ошибку в питании, которая приводит к лишнему весу. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников предупредил о рисках, связанных с хаотичным питанием. Он отметил, что нерегулярные приемы пищи, когда завтрак, обед и ужин происходят в разное время, а также пропуск трапез, могут привести к ожирению.
Врач рекомендовал россиянам придерживаться регулярного графика питания. По его мнению, это улучшит работу пищеварительной системы и поможет поддерживать нормальный вес.
