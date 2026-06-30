Косметолог рассказала, как правильно пользоваться SPF-кремом

30 июня 2026, 19:30

Врач Вершинина: эффективность SPF-крема зависит от правильности использования

Фото: iStock/Marko_Marcello

Многие люди наносят SPF-средства неправильно, поэтому защита практически отсутствует, но появляется пигментация и ранние морщины. Об этом предупредила врач-косметолог клиники «СМ-Косметология» Ирина Вершинина.





По ее словам, SPF необходимо использовать не только на пляже, но и в городе, особенно с весны и до осени. При этом эксперт уточнила, что на лицо и шею необходимо наносить половину чайной ложки средства за 15–20 минут до выхода на улицу. За это время на коже образуется защитный слой.





«Обновлять средство необходимо каждые два часа и обязательно — после каждого захода в воду или активного потоотделения», — подчеркнула Вершинина в разговоре с Life.ru.