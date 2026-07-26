Россиян предупредили о обмане с бесплатными косметологическими процедурами
Мошенники в переписке представляются владельцами или менеджерами сетей салонов красоты и обещают бесплатные процедуры. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, в случае согласия жертве присылают ссылку на сайт для записи и персональный промокод. Внешне ресурс полностью копирует страницу реально существующего салона красоты — с логотипом и фирменным стилем.
Дальше схема зависит от типа смартфона жертвы: владельцам предлагают скачать «официальное приложение», которое на самом деле является вредоносной программой. Она дает злоумышленникам удаленный доступ к устройству, позволяя просматривать данные банковских карт и СМС-сообщения.
Парламентарий призвал проверять предложения о бесплатных услугах через официальные сайты или по телефонному номеру, а не по ссылкам из мессенджеров. Он напомнил, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев, устанавливать приложения из непроверенных источников, а также вводить данные Apple ID, пароли от учетных записей и коды двухфакторной аутентификации на незнакомых ресурсах.
Любые предложения «подарков» от незнакомцев в интернете следует оценивать критически, особенно если для их получения требуется что-либо скачать или ввести личные данные, заключил Панеш.
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