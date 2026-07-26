Россиян предупредили о обмане с бесплатными косметологическими процедурами

26 июля 2026, 18:54

Депутат Панеш: мошенники начали обещать бесплатные процедуры в салонах красоты

Фото: iStock/yacobchuk

Мошенники в переписке представляются владельцами или менеджерами сетей салонов красоты и обещают бесплатные процедуры. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.