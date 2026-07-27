Звездный косметолог назвала самые востребованные процедуры у знаменитостей

27 июля 2026, 15:56

Косметолог Мухина: у звезд пользуется большой популярностью SMAS-лифтинг

Фото: iStock/Ruslan malysh

Звездный косметолог Марият Мухина раскрыла, какие процедуры сегодня наиболее популярны у знаменитостей. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.