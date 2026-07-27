Звездный косметолог назвала самые востребованные процедуры у знаменитостей
Звездный косметолог Марият Мухина раскрыла, какие процедуры сегодня наиболее популярны у знаменитостей. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
На сегодняшний день огромным спросом у селебрити пользуется SMAS-лифтинг — методика, которая формирует четкий овал и устраняет птоз нижней трети лица. При этом инъекционные техники, такие как ботулинотерапия и контурная пластика, работают с качеством кожи и корректируют морщины.
Эксперт отметила, что звезды все чаще отказываются от выраженных изменений и выбирают сдержанный результат. Вместо масштабного моделирования объемов на первый план выходят работа с качеством кожи, устранение отечности и аккуратное подчеркивание природных особенностей.
Также сейчас востребованы локальные решения: блефаропластика для устранения грыж век, эндоскопический лифтинг фронтальной зоны и хейлопластика для коррекции формы губ. Также знаменитости активно используют нитевые процедуры для деликатного перераспределения тканей и укрепления контура лица.
Около 90% пациентов среди селебрити стремятся отказаться от оперативных вмешательств в пользу аппаратных и инъекционных методик с минимальным периодом восстановления — лазерных шлифовок, биоревитализации, мезотерапии и плазмолифтинга.
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