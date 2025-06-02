02 июня 2025, 14:01

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В сфере карьеры нужна быстрая реакция на меняющиеся обстоятельства и восприимчивость. В любви необходимо контролировать свои эмоции. Страсть и чувства накалятся. В сфере здоровья для восстановления сил полезно непродолжительное уединение.