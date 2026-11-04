«Конъюнктивит не дремлет»: Офтальмолог рассказал, как избежать главной болезни глаз осенью

04 ноября 2026, 13:01

Офтальмолог Казанцев: чтобы избежать конъюнктивита, нужно не чесать глаза руками

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Вы замечали, что с наступлением холодов глаза начинают слезиться на ветру или, наоборот, чувствовать сухость? Осень — непростой период для нашей зрительной системы. Холодный воздух и ветер раздражают роговицу, а отопительный сезон в помещениях усугубляет ситуацию.





Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что сезонная проблема — конъюнктивит, воспаление оболочки глаза.





«Некоторые вирусы, например аденовирусы, могут вызывать и простуду, и воспаление глаз. Появляются покраснение, слезотечение, выделения. Однако по этим признакам самостоятельно отличить инфекцию от сухости или аллергии трудно», — сказал он.

«Чтобы снизить риск заражения, мойте руки после транспорта и перед прикосновением к глазам, не трите их немытыми руками и не делитесь полотенцами, косметикой или глазными каплями. При покраснении и дискомфорте контактные линзы нужно снять. Носите с собой очки, чтобы не приходилось терпеть неприятные ощущения до вечера. Если подозреваете воспаление, обратитесь к офтальмологу и не возвращайтесь к линзам до выздоровления или разрешения врача», — отметил Казанцев.