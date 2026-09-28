Офтальмолог объяснила, почему человек не может заплакать даже в тяжёлый момент

28 сентября 2026, 10:32

Врач Аль-Терк: При длительном стрессе может возникать эмоциональное онемение

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Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк рассказала, что отсутствие слёз во время сильных переживаний не указывает на равнодушие или неспособность чувствовать. Такая реакция нередко связана с привычкой подавлять эмоции, затяжным стрессом или ухудшением психологического состояния.