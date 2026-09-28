Офтальмолог объяснила, почему человек не может заплакать даже в тяжёлый момент
Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк рассказала, что отсутствие слёз во время сильных переживаний не указывает на равнодушие или неспособность чувствовать. Такая реакция нередко связана с привычкой подавлять эмоции, затяжным стрессом или ухудшением психологического состояния.
В беседе с Life.ru специалист пояснила, что слёзные железы работают по нескольким механизмам. Постоянные слёзы увлажняют глаза и поддерживают здоровье роговицы, защитные появляются из-за ветра, дыма и иных раздражителей. Эмоциональные слёзы зависят от сигналов нервной системы, возникающих при переживаниях.
Количество слёз не отражает глубину чувств, подчеркнула Аль-Терк. Грусть, тревога и растерянность могут проявляться через напряжение в теле, усталость, раздражительность или ощущение кома в горле.
Неспособность расплакаться порой формируется ещё в детстве. Человек, которого приучали считать слёзы слабостью, продолжает сдерживать эту реакцию даже без посторонних. Внутренние переживания при этом никуда не исчезают.
Длительное нервное напряжение иногда приводит к эмоциональному онемению. Чувства становятся менее яркими, пропадает привычный отклик на важные события. Похожее состояние встречается при депрессии, однако определить диагноз лишь по отсутствию слёз нельзя.
Врач посоветовала обратить внимание на физические симптомы. Жжение, покраснение, резь, чувство песка или постоянный дискомфорт требуют консультации офтальмолога. Такие признаки могут говорить о синдроме сухого глаза, при котором нарушается выработка слёзной жидкости либо устойчивость защитной плёнки.
Для эмоциональной разгрузки Аль-Терк рекомендует не принуждать себя плакать. Помочь способны отдых, разговор с близким человеком, дневник, музыка или чтение. Если ощущение пустоты, подавленность и потеря интереса к привычным делам долго не проходят и мешают жизни, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.
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