Врач предупредила об обострении аллергии на домашнюю пыль зимой

03 ноября 2026, 14:50

Врач Светлова: аллергия на домашнюю пыль может обостряться зимой

Фото: iStock/eggeeggjiew

В холодное время года у людей может усиливаться аллергическая реакция на домашнюю пыль. Это связано с тем, что зимой жители чаще остаются в закрытых помещениях, реже открывают окна для проветривания и, как следствие, дольше контактируют с аллергенами.





Заместитель главного врача Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Галина Светлова в беседе с RT рассказала, что домашняя пыль представляет собой сложную смесь различных веществ, способных провоцировать аллергические реакции. Одним из наиболее сильных раздражителей являются пылевые клещи, а точнее, их хитиновые оболочки и продукты жизнедеятельности. Помимо них, в составе пыли присутствуют частицы кожи и шерсти животных, споры плесневых грибов, человеческие волосы и отмершие клетки эпидермиса.





«Домашняя пыль — это многокомпонентный аллерген. В его состав входят пылевые микроклещи — хитиновые оболочки и продукты их жизнедеятельности являются основным, самым сильным аллергеном, частицы эпидермиса и шерсть домашних животных (кошек, собак, птиц, грызунов), споры плесневых грибков, слущённые чешуйки кожи и волос человека, аллергены бумажной или книжной пыли, насекомых (прежде всего тараканов), а также текстильные волокна, пух, перья», — разъяснила специалист.

«Рекомендуется использовать пылесосы с HEPA-фильтром, который улавливает мельчайшие частицы аллергенов. Основное — нужно создать закрытый гипоаллергенный быт внутри помещения. Книжные шкафы, шкафы с одеждой должны быть закрытыми, чтобы на них не оседала пыль. Также важно устранить все протечки в ванной и на кухне, поскольку во влажной среде активно развиваются микроспоры грибковых аллергенов», — предупредила врач.