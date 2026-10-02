«Я потеряла зрение»: Боня сообщила о проблемах со здоровьем
Боня заявила о резком падении зрения после восхождения на гору Кайлас
Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее зрение резко испортилось после попытки покорения горы Кайлас на юго-западе Тибета. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram*.
Блогерша прилетела в Дубай на реабилитацию из-за плохого самочувствия. Она также пожаловалась на боли в ногах и под лопаткой. Телеведущая добавила, что проведет под капельницами минимум четыре дня и будет пить электролиты.
«Мой Кайлас закончился капельницами. <...> Я потеряла зрение. Именно близко я не вижу уже неделю», — заявила Боня.Ранее она рассказала о домашнем насилии в детстве и призвала женщин не оставаться с мужчинами-тиранами.