Достижения.рф

«Я потеряла зрение»: Боня сообщила о проблемах со здоровьем

Боня заявила о резком падении зрения после восхождения на гору Кайлас
Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее зрение резко испортилось после попытки покорения горы Кайлас на юго-западе Тибета. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram*.



Блогерша прилетела в Дубай на реабилитацию из-за плохого самочувствия. Она также пожаловалась на боли в ногах и под лопаткой. Телеведущая добавила, что проведет под капельницами минимум четыре дня и будет пить электролиты.

«Мой Кайлас закончился капельницами. <...> Я потеряла зрение. Именно близко я не вижу уже неделю», — заявила Боня.
Ранее она рассказала о домашнем насилии в детстве и призвала женщин не оставаться с мужчинами-тиранами.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0