«Я потеряла зрение»: Боня сообщила о проблемах со здоровьем

02 октября 2026, 20:09

Боня заявила о резком падении зрения после восхождения на гору Кайлас

Виктория Боня (Фото: Инстаграм*/victoriabonya)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее зрение резко испортилось после попытки покорения горы Кайлас на юго-западе Тибета. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram*.





Блогерша прилетела в Дубай на реабилитацию из-за плохого самочувствия. Она также пожаловалась на боли в ногах и под лопаткой. Телеведущая добавила, что проведет под капельницами минимум четыре дня и будет пить электролиты.

«Мой Кайлас закончился капельницами. <...> Я потеряла зрение. Именно близко я не вижу уже неделю», — заявила Боня.