Россиянам рассказали, что делать, если в доме появился запах газа

09 сентября 2026, 14:39

Эксперт по газу Куприенко: если в доме есть запах газа, нужно звонить в службы

Фото: iStock/David Petrus Ibars

Перед началом отопительного сезона следует проверить надежность всей газовой системы. Любые помарки в работе могут привести к опасным нарушениям и смертельным последствиям.





Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» предупредил: если появился запах газа, то алгоритм действий должен быть чётким и быстрым.





«Первое — немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть кран на плите или котле. Второе — обеспечить проветривание, открыть форточку. Третье — вывести людей из помещения. И следить, чтобы никто не пользовался открытым огнём, не зажигать свет, потому что искра может вызвать взрыв. И, конечно, позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104 или 112», — отметил он.