Россиянам рассказали, что делать, если в доме появился запах газа
Эксперт по газу Куприенко: если в доме есть запах газа, нужно звонить в службы
Перед началом отопительного сезона следует проверить надежность всей газовой системы. Любые помарки в работе могут привести к опасным нарушениям и смертельным последствиям.
Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» предупредил: если появился запах газа, то алгоритм действий должен быть чётким и быстрым.
«Первое — немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть кран на плите или котле. Второе — обеспечить проветривание, открыть форточку. Третье — вывести людей из помещения. И следить, чтобы никто не пользовался открытым огнём, не зажигать свет, потому что искра может вызвать взрыв. И, конечно, позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104 или 112», — отметил он.По словам эксперта, с наступлением холодов нагрузка на сеть возрастает, а значит, растут и риски. Поэтому особое внимание перед зимой следует уделить проверке запорной арматуры, дымоходов и вентиляции.