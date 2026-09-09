«Утечка газа и открытое пламя»: Россиянам рассказали о двух главных ошибках при наступлении отопительного сезона

09 сентября 2026, 13:58

Эксперт по газу Куприенко: перед холодами нужно проверить газовые плиты

оригинал Фото: iStock/Axel Bueckert

В Московской области стартовал отопительный сезон, но готовиться к холодам газовики начинают ещё весной. Как работает гигантская система газоснабжения и почему нельзя греть квартиру плитой?





Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» развеял миф о том, что подготовка к зиме начинается с первыми заморозками.





«К отопительному сезону мы готовимся в течение всего года, с весны в первую очередь — это выполнение плана капитального и текущего ремонта. Сам по себе план рассчитан у нас до 30 сентября каждого года», — заявил он.

«Наша главная задача — это бесперебойная и безаварийная подача газа потребителю. Если жители не видят, значит, всё действительно хорошо», — отметил специалист.

«Зимой нагрузка растёт, и это значит — риски есть: утечки газа, обмерзания газопроводов, нарушения тяги в дымоходах. Проверить в первую очередь нужно краны, клапаны, задвижки, а также газовые плиты, колонки и котлы», — перечислил эксперт.

«Открытое пламя горелки выжигает кислород, а при недостатке воздуха газ сгорает неполноценно и образуется угарный газ. К сожалению, он не имеет ни цвета, ни запаха, и поэтому может привести к нехорошим последствиям», — предупредил Куприенко.