«Утечка газа и открытое пламя»: Россиянам рассказали о двух главных ошибках при наступлении отопительного сезона
Эксперт по газу Куприенко: перед холодами нужно проверить газовые плиты
В Московской области стартовал отопительный сезон, но готовиться к холодам газовики начинают ещё весной. Как работает гигантская система газоснабжения и почему нельзя греть квартиру плитой?
Заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1» развеял миф о том, что подготовка к зиме начинается с первыми заморозками.
«К отопительному сезону мы готовимся в течение всего года, с весны в первую очередь — это выполнение плана капитального и текущего ремонта. Сам по себе план рассчитан у нас до 30 сентября каждого года», — заявил он.
При этом он подчеркнул, что для жителей незаметная работа газовиков — это лучший показатель надёжности системы.
«Наша главная задача — это бесперебойная и безаварийная подача газа потребителю. Если жители не видят, значит, всё действительно хорошо», — отметил специалист.
Особое внимание перед зимой уделяется диагностике запорной арматуры, дымоходов и вентиляции. Куприенко напомнил, что с наступлением холодов нагрузка на сеть возрастает, а значит, растут и риски.
«Зимой нагрузка растёт, и это значит — риски есть: утечки газа, обмерзания газопроводов, нарушения тяги в дымоходах. Проверить в первую очередь нужно краны, клапаны, задвижки, а также газовые плиты, колонки и котлы», — перечислил эксперт.
Отдельно спикер остановился на смертельно опасных ошибках жителей: одна из них — использование кухонной плиты для обогрева комнаты.
«Открытое пламя горелки выжигает кислород, а при недостатке воздуха газ сгорает неполноценно и образуется угарный газ. К сожалению, он не имеет ни цвета, ни запаха, и поэтому может привести к нехорошим последствиям», — предупредил Куприенко.
Вторая типичная ошибка — заклеивание вентиляционных решёток ради сохранения тепла. Это, по словам эксперта, полностью перекрывает приток свежего воздуха и способствует накоплению угарного газа, что может привести к летальному исходу.