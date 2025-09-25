В Павловском Посаде запустили отопительный сезон
В Павловском Посаде стартовал запуск отопления, который лично контролирует глава округа Денис Семенов. На данный момент в работу включены 38 котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Пуск отопления — это целый технологический марафон. Сначала нужно аккуратно заполнить гигантскую систему труб, вытеснить воздух и только потом она начнет прогреваться до нужной температуры. Поэтому очень прошу вас отнестись к процессу с пониманием и проявить немного терпения. Совсем скоро батареи станут горячими! Ваш комфорт – наш главный приоритет», — отметил глава округа. ЕДДС — 8 (496) 432-02-77 (круглосуточно); аварийная служба Павловского Посада — 8 (800) 301-15-44; ЖКО «Север» (Электрогорск) — 8 (496) 433-16-21; ЖКО «Юг» (Электрогорск) — 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время); единая горячая линия округа — 8 (49643) 2-99-03.