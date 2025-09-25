В Павловском Посаде запустили отопительный сезон

25 сентября 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации Павловский Посад

В Павловском Посаде стартовал запуск отопления, который лично контролирует глава округа Денис Семенов. На данный момент в работу включены 38 котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Специалисты открывают задвижки, и тепло уже поступает в детские сады, школы, больницы и жилые дома. Оставшиеся четыре котельные планируют подключить в ночь и утро ближайших суток.

«Пуск отопления — это целый технологический марафон. Сначала нужно аккуратно заполнить гигантскую систему труб, вытеснить воздух и только потом она начнет прогреваться до нужной температуры. Поэтому очень прошу вас отнестись к процессу с пониманием и проявить немного терпения. Совсем скоро батареи станут горячими! Ваш комфорт – наш главный приоритет», — отметил глава округа.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В случае проблем жители могут обращаться в оперативные службы округа:

ЕДДС — 8 (496) 432-02-77 (круглосуточно);

аварийная служба Павловского Посада — 8 (800) 301-15-44;

ЖКО «Север» (Электрогорск) — 8 (496) 433-16-21;

ЖКО «Юг» (Электрогорск) — 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время);