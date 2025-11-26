«Копите предвкушение»: Как дофамин и ритуалы помогут взрослым создать новогоднее настроение?

26 ноября 2025, 16:26

Психолог Кардиакос: что создать новогоднее настроение, напишите себе письмо

Фото: iStock/LesDaMore

Гонка за подарками, срочная подготовка стола и предпраздничная усталость — знакомое состояние для многих в декабре. А где же то самое новогоднее волшебство, которое мы помним с детства? Психологи и эксперты по эмоциональному интеллекту уверены: чудо не приходит само, его нужно создать осознанно. И для этого не нужна магия, достаточно знания простых механизмов работы нашей психики. Мы собрали для вас лайфхаки, которые помогут вернуть ощущение праздника.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что в суете предновогодних дней мы часто забываем, ради чего все затевалось. А ведь секрет праздника — не в обильном застолье и даже не в точном исполнении всех традиций, а в тех особых эмоциях, которые с ними связаны.





«Чудо — это детские эмоции. Сохраняя их, мы верим в магию и повышаем дофамин», — сказала она.

Создайте зону долгожданности: самый простой способ добавить празднику остроты — отложить для себя что-то действительно важное и желанное. Не распаковывайте все подарки заранее, не пробуйте все блюда до полуночи.

«Этот принцип работает не только с подарками. Сохраните для себя какие-то ключевые новогодние ритуалы, например, не пробовать оливье до боя курантов или включить любимый новогодний фильм только вечером 31 декабря. Создав такое внутреннее правило, вы не ограничиваете себя, а, наоборот, копите предвкушение — один из самых приятных элементов праздника», — пояснила она.

Разделите «обязательное» и «волшебное»: чтобы не выгореть в подготовке, важно четко разделить, что вы делаете по необходимости, а что — для души.

«Составьте два списка: "Новогодние дела" (уборка, закупка продуктов, основные подарки) и "Новогодние ритуалы" (просмотр особого фильма, прогулка по украшенному городу, чтение праздничной книги). Это поможет сохранить энергию для самого главного», — добавила Кардиакос.

Напишите письмо себе: самая трогательная и действенная практика, которая идеально подходит для создания настроения.

«Под бой курантов мы загадываем что-то глобальное — опору на год вперед. А в письме можно позволить себе быть простым и непосредственным: "Хочу научиться печь круассаны", "Хочу поехать в тот самый лес", "Хочу проводить больше времени с друзьями". Это разговор с самим собой о своих настоящих, порой самых простых, мечтах», — посоветовала психолог.