«Новогоднее выгорание»: Психолог объяснила, почему мы устаем от праздника, не дождавшись его

26 ноября 2025, 15:05

Психолог Кардиакос: новогоднее выгорание происходит из-за израсходованных эмоций

Фото: iStock/Deagreez

Яркие огни на улицах в ноябре, предпраздничные распродажи и советы по приготовлению оливье еще до декабря — создается впечатление, что Новый год — это марафон, который начинается задолго до финишной черты. Почему радостное ожидание сменяется апатией и усталостью и как вернуть себе ощущение праздника?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что если для блогеров и рекламодателей в украшении города сплошные плюсы — готовый контент и нативная реклама на фоне первых елок, — то для обычного человека здесь кроется ловушка.





«С одной стороны, праздничная атрибутика помогает нам отвлечься от насущных проблем и переключиться с внешних тревог на внутренние, "семейные" переживания. Но за это раннее погружение приходится платить. Основная проблема в том, что мы преждевременно тратим наши праздничные эмоции. Формула выгорания проста: мы уже порадовались, прикоснулись к праздничным эмоциям, а до 31 декабря еще очень много времени. И тот самый дофамин, который должен был накопиться к кульминации, оказывается израсходованным», — объяснила она.

«Хороший выход — устроить себе "промежуточный" праздник. Собраться с друзьями или коллегами в начале декабря, использовать те самые новогодние тарелки и немного "приглушить" эмоции. После такого мини-корпоратива можно договориться с собой отложить основную порцию праздника на канун Нового года. То есть следует "приспустить натянутую тетиву" и сознательно регулировать свой праздничный настрой», — посоветовала психолог.