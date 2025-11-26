«Новогоднее выгорание»: Психолог объяснила, почему мы устаем от праздника, не дождавшись его
Психолог Кардиакос: новогоднее выгорание происходит из-за израсходованных эмоций
Яркие огни на улицах в ноябре, предпраздничные распродажи и советы по приготовлению оливье еще до декабря — создается впечатление, что Новый год — это марафон, который начинается задолго до финишной черты. Почему радостное ожидание сменяется апатией и усталостью и как вернуть себе ощущение праздника?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что если для блогеров и рекламодателей в украшении города сплошные плюсы — готовый контент и нативная реклама на фоне первых елок, — то для обычного человека здесь кроется ловушка.
«С одной стороны, праздничная атрибутика помогает нам отвлечься от насущных проблем и переключиться с внешних тревог на внутренние, "семейные" переживания. Но за это раннее погружение приходится платить. Основная проблема в том, что мы преждевременно тратим наши праздничные эмоции. Формула выгорания проста: мы уже порадовались, прикоснулись к праздничным эмоциям, а до 31 декабря еще очень много времени. И тот самый дофамин, который должен был накопиться к кульминации, оказывается израсходованным», — объяснила она.
По ее словам, в результате к концу декабря, когда должны начинаться главные празднования, многие чувствуют лишь опустошение и усталость. Праздник из долгожданного чуда превращается в нечто обыденное, яркие наряды некуда надеть, а бесконечные новогодние продажи лишь подчеркивают внутренний кризис и одиночество.
«Хороший выход — устроить себе "промежуточный" праздник. Собраться с друзьями или коллегами в начале декабря, использовать те самые новогодние тарелки и немного "приглушить" эмоции. После такого мини-корпоратива можно договориться с собой отложить основную порцию праздника на канун Нового года. То есть следует "приспустить натянутую тетиву" и сознательно регулировать свой праздничный настрой», — посоветовала психолог.
Кардиакос добавила, что Новый год должен быть желанной кульминацией, а не затяжным марафоном, поэтому стоит позволить себе растянуть удовольствие и сохранить немного волшебства для самого главного вечера.