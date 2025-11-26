«К любви идут всю жизнь»: психолог назвал семь стадий длительных отношений
Психолог Лунюшин: Если любовь закончилась, значит, она никогда не начиналась
В длительных отношениях выделяется семь стадий, при этом любовь является последней из них. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
По его словам, первый период в отношениях, так называемый конфетно-букетный, длится от шести месяцев до двух лет. В это время голос партнёра кажется бесподобным, а любая глупость — удивительной. Вторая фаза характеризуется перенасыщением, а третья — отвращением. Эксперт предупредил, что она обязательна для всех долгих отношений. Здесь начинаются ссоры, выявляются все недостатки партнёра.
«Самый легкий и самый плохой выход из этого — это развод. Что плохого? Это то, что вы снова вступаете в конфетно-букетный период с другим партнёром. Есть люди, которые только и вращаются на этих трех фазах», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.У тех, кто смог преодолеть фазу отвращения, наступает период терпения: ссоры уже не такие импульсивные, и оба знают, что отношения скоро вновь восстановятся. И вот только пятая ступень отношений — долга или уважения — является первой стадией любви, которой до этого фактически не было. В это время партнёры сосредотачиваются на потребностях друг друга, а не своих собственных.
Шестая фаза — это дружба, которая является серьёзной подготовкой к любви. И, наконец, седьмая фаза — это любовь, подчеркнул психолог.
«Любовь — это не дешевая вещь. К ней идут всю жизнь. Любви обучаются через различные жизненные ситуации, причем в долгосрочных, близких отношениях. Любовь — это не то, что сваливается внезапно к нам на голову, для любви мы зреем, отказываясь от эгоизма внутри себя», — пояснил Лунюшин.
Он добавил, что сначала необходимо узнать друг друга, подружиться, а потом уже только полюбить. Если же «закончилась любовь», значит, её никогда и не было, заключил эксперт.