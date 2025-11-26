«К любви идут всю жизнь»: психолог назвал семь стадий длительных отношений

26 ноября 2025, 16:38

Психолог Лунюшин: Если любовь закончилась, значит, она никогда не начиналась

Фото: iStock/JenAphotographer

В длительных отношениях выделяется семь стадий, при этом любовь является последней из них. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





По его словам, первый период в отношениях, так называемый конфетно-букетный, длится от шести месяцев до двух лет. В это время голос партнёра кажется бесподобным, а любая глупость — удивительной. Вторая фаза характеризуется перенасыщением, а третья — отвращением. Эксперт предупредил, что она обязательна для всех долгих отношений. Здесь начинаются ссоры, выявляются все недостатки партнёра.





«Самый легкий и самый плохой выход из этого — это развод. Что плохого? Это то, что вы снова вступаете в конфетно-букетный период с другим партнёром. Есть люди, которые только и вращаются на этих трех фазах», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.

«Любовь — это не дешевая вещь. К ней идут всю жизнь. Любви обучаются через различные жизненные ситуации, причем в долгосрочных, близких отношениях. Любовь — это не то, что сваливается внезапно к нам на голову, для любви мы зреем, отказываясь от эгоизма внутри себя», — пояснил Лунюшин.