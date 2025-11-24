Психолог рассказала, как справиться с предновогодним стрессом

24 ноября 2025, 15:59

Психолог Шпагина: В конце года у многих активируется «синдром самозванца»

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Чувство опустошённости и разочарования в ноябре появляется на фоне предпраздничного стресса. Об этом рассказала психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





По её словам, короткий световой день и конец года запускают механизм подведения итогов, а мозг начинает сравнивать свою будничную жизнь с «парадной» версией жизни других людей.





«На фоне этого и активируется "синдром самозванца" — устойчивое чувство, что твои успехи случайны, ты не заслуживаешь своего положения и вот-вот тебя разоблачат», — объяснила Шпагина «Газете.Ru».

