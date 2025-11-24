Психолог рассказала, как справиться с предновогодним стрессом
Психолог Шпагина: В конце года у многих активируется «синдром самозванца»
Чувство опустошённости и разочарования в ноябре появляется на фоне предпраздничного стресса. Об этом рассказала психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По её словам, короткий световой день и конец года запускают механизм подведения итогов, а мозг начинает сравнивать свою будничную жизнь с «парадной» версией жизни других людей.
«На фоне этого и активируется "синдром самозванца" — устойчивое чувство, что твои успехи случайны, ты не заслуживаешь своего положения и вот-вот тебя разоблачат», — объяснила Шпагина «Газете.Ru».
Эксперт порекомендовала разделить лист бумаги на три колонки и записать в них все значимые профессиональные и личные события, ситуации, за которые можно поблагодарить себя, а также уроки, преподнесённые жизнью.
Это позволит перевести взгляд с узкой оценки «успех-провал» на целостное осмысление прожитого опыта, заключила Шпагина.
Тем временем астролог Евгения Шустина рассказала «Москве 24», что Раки, Рыбы и Скорпионы тяжелее других переживают стрессовые ситуации.
«Раки переживают за все на свете: не вовремя ребенок пришел из школы, суп получился не таким, коллега на работе заболела и так далее. Представителей знака могут выбить из колеи любые обстоятельства, к которым они были не готовы», — уточнила специалист.
При этом Скорпионы никогда не демонстрируют свои переживания, а Рыбы очень тяжело переносят стресс, поэтому стараются максимально от него защититься, избегая мыслей о неприятностях.