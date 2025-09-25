25 сентября 2025, 13:16

26 сентября православная церковь чтит память одного из самых удивительных святых новозаветной эпохи – священномученика Корнилия Сотника. Однако в народном сознании его образ тесно переплелся с завершением важнейшего этапа земледельческого года, породив уникальные традиции, приметы и строгие запреты, которые старались соблюдать наши предки. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Апостол язычников: история святого Корнилия

Корнилов день: народные традиции и обряды

Строгие запреты Корнилова дня

Подметать и мыть полы. Считалось, что любая уборка в этот день буквально «выметает» из избы все счастье и достаток. Гостям также запрещалось мыть посуду – можно было ненароком «смыть» удачу хозяев.

Ссориться и ругаться. Конфликт, начатый в Корнилов день, по поверью, мог затянуться на долгие месяцы, отравляя отношения в семье и с соседями.

Назначать свадьбы и сватовство. Считалось, что брак, заключенный в этот день, не будет счастливым.

Хвастаться и громко смеяться. Чрезмерная радость и хохот могли привлечь внимание нечистой силы и завистливых людей.

Совершать крупные покупки и заводить знакомства. Новые вещи и друзья, появившиеся в этот день, сулили не радость, а хлопоты и разочарования.

Особые приметы для одиноких: