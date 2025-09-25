Корнилов день 26 сентября: как уберечь семью от нечистой силы и избежать одиночества, народные приметы
26 сентября православная церковь чтит память одного из самых удивительных святых новозаветной эпохи – священномученика Корнилия Сотника. Однако в народном сознании его образ тесно переплелся с завершением важнейшего этапа земледельческого года, породив уникальные традиции, приметы и строгие запреты, которые старались соблюдать наши предки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Апостол язычников: история святого КорнилияРимский сотник из Кесарии Палестинской Корнилий занимает особое место в христианской истории. Он был благочестивым человеком, «боящимся Бога», то есть почитавшим единого Бога, но не принадлежавшим к иудейской общине. Его судьба кардинально изменилась, когда ему явился Ангел, повелевший послать людей в Иоппию за апостолом Петром.
Это событие стало поворотным моментом для всей ранней Церкви. После проповеди Петра Корнилий вместе со всей своей семьей и домочадцами принял Святое Крещение. Так он вошел в историю как первый язычник, обращенный в христианство, что открыло путь в веру Христову для всего неиудейского мира. Церковное предание дополняет эту историю. Считается, что апостол Петр рукоположил ревностного Корнилия в епископы. Святому выпало проповедовать в городе Скепсии (Малая Азия), где он силой молитвы разрушил языческий храм и обратил ко Христу множество местных жителей. Скончался священномученик Корнилий в глубокой старости, и его память в православии совершается именно 26 сентября.
Корнилов день: народные традиции и обрядыНа Руси память о святом Корнилии органично вплелась в ритм крестьянской жизни. К этому времени подходила к концу уборка урожая корнеплодов, что и дало празднику народное название – Корнилов (или Корнильев) день. Считалось, что с этой даты «корень в земле не растет, а зябнет», и любая оставленная в земле репа или морковь могла пропасть от первых заморозков. Отсюда и поговорка: «В Корнилов день последнюю репу с огорода вон».
Утро начиналось с молитвы в церкви, где просили святого о помощи в трудах и семейном благополучии. Главным героем дня на столе была редька. Её подавали во всех видах: с маслом, луком, солью или квасом. Шутливо говорили: «На столе семь перемен, и всё одна редька», подчеркивая её важность для крестьянского стола.
Существовал и особый обряд для укрепления семьи. Молодоженам полагалось разделить пополам одну репу, начиненную медом, и съесть её вместе. Верили, что этот ритуал дарует молодой семье сладкую жизнь, прочность и долголетие.
Строгие запреты Корнилова дняЧтобы не навлечь на себя и свой дом беду, 26 сентября соблюдали ряд строгих запретов:
- Подметать и мыть полы. Считалось, что любая уборка в этот день буквально «выметает» из избы все счастье и достаток. Гостям также запрещалось мыть посуду – можно было ненароком «смыть» удачу хозяев.
- Ссориться и ругаться. Конфликт, начатый в Корнилов день, по поверью, мог затянуться на долгие месяцы, отравляя отношения в семье и с соседями.
- Назначать свадьбы и сватовство. Считалось, что брак, заключенный в этот день, не будет счастливым.
- Хвастаться и громко смеяться. Чрезмерная радость и хохот могли привлечь внимание нечистой силы и завистливых людей.
- Совершать крупные покупки и заводить знакомства. Новые вещи и друзья, появившиеся в этот день, сулили не радость, а хлопоты и разочарования.
Особые приметы для одиноких:
- Спать на двух подушках – к долгому одиночеству. Следовало убрать одну подушку, символически освобождая место для будущей второй половинки.
- Долго смотреться в зеркало – особенно молодым девушкам. Считалось, что зеркало в этот день может «забрать» часть их красоты и молодости.