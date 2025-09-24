Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие дни

24 сентября 2025, 13:18

Синоптик Варакин: в Москве и области погода на неделе не превысит +14 градусов

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

Как говорят синоптики, в Москву и Подмосковье пришла настоящая осень. Температуры упали, а теплые вещи снова приобретают свою актуальность.





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшее время температурный фон будет на два градуса ниже нормы.





«До 28 сентября температура не будет превышать днем +13 и +14 градусов. А в ночные часы от +2 до +7 по области. Ветер ожидается северо-западный, умеренный: 6−11 метров в секунду», — сказал он.

«В субботу по области, и по Москве мы ожидаем в дневное время умеренный дождь и облачность. Фон температуры до 1 октября останется такой же, то есть не выше, а даже ниже по температуре. В утренние часы могут быть на почве заморозки», — пояснил Варакин.