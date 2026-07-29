29 июля 2026, 15:55

Фото: iStock/fizkes

После пяти минут разговора иногда приходит неожиданное понимание: нужна не бриллиантовая корона, а та, что держится на внутренней уверенности. Не приходится поправлять её, доказывать своё право на неё или ждать одобрения окружающих. Такое состояние начинается с внимательного отношения к себе — в том числе к движениям, позам и привычным телесным реакциям.





Содержание Что такое кинетический анализ и зачем смотреть на себя на видео Почему тело реагирует раньше, чем разум успевает объяснить происходящее Не «правильная поза», а честный контакт с собой Как проходит видеоанализ движений Какие внутренние конфликты могут отражаться в жестах и позах Как обрести уверенность без игры в сильного человека Почему освобождение от зажимов меняет качество жизни

Тренер по кинетическому анализу Валентин Шишкин в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал о том, как видеоанализ помогает заметить сигналы тела. Эксперт предлагает посмотреть на человека со стороны: не ради поиска недостатков, а ради честного знакомства с собой. По его словам, движения часто показывают переживания точнее, чем привычные объяснения.



Что такое кинетический анализ и зачем смотреть на себя на видео

человек отводит взгляд, когда говорит о важном;

плечи поднимаются при попытке оправдаться;

руки закрывают корпус в разговоре с незнакомыми людьми;

корпус отклоняется назад во время конфликта;

улыбка появляется раньше, чем возникает искренняя эмоция;

движения становятся резкими, когда разговор касается оценки или критики.

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Фото: iStock/TatyanaGl

Почему тело реагирует раньше, чем разум успевает объяснить происходящее

«Корону не нужно поправлять. Она держится прочно, когда вы перестаёте ждать одобрения стаи», — говорит кинетик, объясняя связь между телом и уверенностью.

Не «правильная поза», а честный контакт с собой

«Вы думали — зажим в груди, а оказалось — в паху. Тело знает правду, даже когда ум её отрицает», — констатирует эксперт.

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Как проходит видеоанализ движений

Какие внутренние конфликты могут отражаться в жестах и позах

стремление занимать меньше места рядом с авторитетными людьми;

привычку улыбаться во время обиды или злости;

чрезмерный контроль мимики и рук;

напряжение в челюсти при необходимости сказать «нет»;

постоянную готовность оправдываться;

суетливые движения при разговоре о собственных желаниях;

потерю устойчивости в момент чужой критики;

попытку физически отстраниться от темы, которая вызывает тревогу.

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Как обрести уверенность без игры в сильного человека

Наблюдайте за собой без насмешки. Запишите короткое видео, где вы рассказываете о важной для себя теме. Не оценивайте внешность. Смотрите на дыхание, темп речи, руки, плечи и взгляд.

Отмечайте моменты перемены. В какой фразе вы стали говорить тише? Когда захотелось отвернуться? В какой теме появилось желание оправдаться?

Называйте чувства простыми словами. Не «со мной что-то не так», а «я волнуюсь», «я злюсь», «мне страшно ошибиться», «мне трудно просить».

Возвращайте телу опору. Медленный выдох, расслабленная челюсть, устойчивые стопы и расправленный без усилия корпус помогают нервной системе выйти из режима тревоги.

Тренируйте границы в безопасных ситуациях. Начните с простого отказа, просьбы или честного ответа. Уверенность растёт не от идеальной позы, а от опыта: «Я могу сказать о себе и выдержать реакцию другого человека».

Почему освобождение от зажимов меняет качество жизни