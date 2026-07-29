Полнолуние помешает россиянам увидеть звёздопад в ночь на 31 июля

29 июля 2026, 02:42

Фото: iStock/m-gucci

Яркая полная Луна помешает россиянам увидеть метеорный поток в конце июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.





Спутник Земли войдет в полную фазу 29 июля и будет сильно засвечивать небо, что затруднит поиск метеоров из потока Южные дельта-Аквариды. Пик их активности ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясной погоде можно было бы увидеть до 25 «падающих звёзд» в час, однако в этом году условия наблюдения неблагоприятны из-за «лунной подсветки».



