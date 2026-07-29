Полнолуние помешает россиянам увидеть звёздопад в ночь на 31 июля
Яркая полная Луна помешает россиянам увидеть метеорный поток в конце июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Спутник Земли войдет в полную фазу 29 июля и будет сильно засвечивать небо, что затруднит поиск метеоров из потока Южные дельта-Аквариды. Пик их активности ожидается в ночь с 30 на 31 июля. При ясной погоде можно было бы увидеть до 25 «падающих звёзд» в час, однако в этом году условия наблюдения неблагоприятны из-за «лунной подсветки».
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Россияне могут смотреть на уникальный звёздопад с середины июля до конца августа. Примечательно, что его метеоры летят почти параллельно поверхности Земли. Чтобы уличный свет не мешал наслаждаться видом, заинтересованным гражданам следует выехать за город или находиться на его окраине.
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