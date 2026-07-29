Юрист объяснила, кому достанутся деньги по страховке жизни после смерти человека
Юрист Чирикова: выплаты по договору страхования не всегда становятся наследством
Деньги по договору страхования жизни после смерти человека получает не обязательно его родственник. Как объяснила RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова, главным фактором является не родство, а то, кого страхователь указал в качестве выгодоприобретателя.
По словам юриста, при оформлении страховки человек сам выбирает получателя выплаты. Им может стать супруг, ребёнок, родитель, другой родственник, знакомый или даже организация.
«Страхование жизни регулирует отдельный порядок выплаты после смерти человека. Деньги получает тот, кого страхователь указал выгодоприобретателем в договоре. Это может быть супруг, ребёнок, родитель, другой родственник, знакомый или организация. Родство само по себе значения не имеет», — пояснила специалист.При этом обычное завещание, как правило, не влияет на выплату по страховке, поскольку право на получение денег возникает именно из договора страхования, а не из наследственного права.
Юрист отметила, что в договоре можно указать сразу нескольких получателей. В таком случае лучше заранее прописать доли каждого человека, чтобы избежать возможных споров между претендентами после смерти застрахованного.
«Также стоит указать сведения, по которым человека можно точно установить, включая полное имя, дату рождения и при необходимости паспортные данные», — посоветовала Чирикова.Если же выгодоприобретатель в договоре не указан, выплаты могут получить наследники застрахованного человека. К ним относятся лица, определённые по завещанию, наследственному договору или по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего.
При этом сама страховая сумма обычно не входит в состав наследства. Наследники получают эти деньги не как часть наследственной массы, а как получатели выплаты, если другой человек не был назначен в договоре.
Для получения средств страховой компании потребуется подтвердить право на выплату. В зависимости от ситуации могут понадобиться документы от нотариуса, справка об открытии наследственного дела или свидетельство о праве на наследство.