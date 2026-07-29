Юрист объяснила, кому достанутся деньги по страховке жизни после смерти человека

29 июля 2026, 14:38

Юрист Чирикова: выплаты по договору страхования не всегда становятся наследством

Фото: Istock / ArtemSam

Деньги по договору страхования жизни после смерти человека получает не обязательно его родственник. Как объяснила RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова, главным фактором является не родство, а то, кого страхователь указал в качестве выгодоприобретателя.





По словам юриста, при оформлении страховки человек сам выбирает получателя выплаты. Им может стать супруг, ребёнок, родитель, другой родственник, знакомый или даже организация.





«Страхование жизни регулирует отдельный порядок выплаты после смерти человека. Деньги получает тот, кого страхователь указал выгодоприобретателем в договоре. Это может быть супруг, ребёнок, родитель, другой родственник, знакомый или организация. Родство само по себе значения не имеет», — пояснила специалист.

«Также стоит указать сведения, по которым человека можно точно установить, включая полное имя, дату рождения и при необходимости паспортные данные», — посоветовала Чирикова.