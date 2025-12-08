Нутрициолог раскрыла пользу и вред сахара
Нутрициолог Дёмина: Сахар — самый быстрый источник глюкозы
Сахар активизирует работу мозга, улучшает память и поднимает настроение. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дёмина.
Она обратила внимание, что сахар используется в кулинарии, а получают его из сахарной свёклы.
«Активизирует работу мозга и улучшает память. Это самый быстрый источник глюкозы, необходимой каждой клетке организма. Главный потребитель глюкозы — мозг», — пояснила Дёмина в разговоре с RuNews24.ru.
Она добавила, что сахар восстанавливает силы при низком уровне глюкозы в крови и поднимает настроение, способствуя выработке эндорфина — «гормона счастья». Сладкие продукты позволяют на время почувствовать бодрость и ненадолго избавиться от усталости и уныния.
Однако Дёмина предупредила, что чрезмерное употребление сахара повышает риск развития сахарного диабета, вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, способствует набору веса и снижает иммунитет.