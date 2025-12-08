Нутрициолог раскрыла пользу и вред сахара

08 декабря 2025, 16:00

Нутрициолог Дёмина: Сахар — самый быстрый источник глюкозы

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Сахар активизирует работу мозга, улучшает память и поднимает настроение. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дёмина.





Она обратила внимание, что сахар используется в кулинарии, а получают его из сахарной свёклы.





«Активизирует работу мозга и улучшает память. Это самый быстрый источник глюкозы, необходимой каждой клетке организма. Главный потребитель глюкозы — мозг», — пояснила Дёмина в разговоре с RuNews24.ru.