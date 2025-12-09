«Непредсказуемый продукт»: Диетолог развеял главные мифы о «правильном» питании
Диетолог Пристанский: сахарозаменители не нанесут вреда организму
Страшные «Е-шки» на этикетке, споры о вреде сахарозаменителей и вера в уникальную пользу мёда — эти темы окружены множеством мифов.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» призвал не демонизировать пищевые добавки с индексом «Е».
«Ешки — это просто условное обозначение того или иного компонента. Оно необходимо для того, чтобы сократить объем текста на самой этикетке», — объяснил он.
Не менее жаркие споры вызывают современные сахарозаменители. Диетолог привёл в пример недавнее нашумевшее исследование об их потенциальной опасности, но призвал смотреть на данные критически.
«Еще много споров по поводу мёда. Это нестандартизированный и непредсказуемый по составу продукт, но из него невозможно сделать БАДы или лекарственное средство», — сказал диетолог.
Пристанский добавил, что бояться «Е-шек» не стоит, потому что это часто просто знакомые вещества (сода, лимонная кислота). А сахарозаменители в разумных количествах — безопасный инструмент для снижения калорий.