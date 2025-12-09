«Непредсказуемый продукт»: Диетолог развеял главные мифы о «правильном» питании

09 декабря 2025, 19:07

Диетолог Пристанский: сахарозаменители не нанесут вреда организму

Фото: iStock/VLG

Страшные «Е-шки» на этикетке, споры о вреде сахарозаменителей и вера в уникальную пользу мёда — эти темы окружены множеством мифов.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» призвал не демонизировать пищевые добавки с индексом «Е».





«Ешки — это просто условное обозначение того или иного компонента. Оно необходимо для того, чтобы сократить объем текста на самой этикетке», — объяснил он.

«Еще много споров по поводу мёда. Это нестандартизированный и непредсказуемый по составу продукт, но из него невозможно сделать БАДы или лекарственное средство», — сказал диетолог.