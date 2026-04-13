«Кортизол и кишки на деревьях»: Стало известно, почему психотерапевты запрещают читать новости с утра

13 апреля 2026, 11:55

Психотерапевт Федорович: не стоит читать новости в первые 45 минут после сна

Врачи всё чаще сравнивают утренний просмотр новостной ленты с добровольным стресс-тестом для психики. В первые 45 минут после пробуждения организм и без того уязвим, а тревожные заголовки способны не только испортить настроение, но и запустить механизм хронической усталости. Правда ли это, и почему тишина и стакан воды полезнее любого срочного сообщения?





Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» объяснил, что в первые полчаса после пробуждения в крови человека происходит естественный гормональный всплеск. Организм готовится к дню, и этот механизм крайне чувствителен к внешним раздражителям.





«В первые 30–45 минут после пробуждения уровень кортизола естественным образом повышается на 50–75% от ночного базального уровня. Этот механизм необходим для активации организма, однако в этот период он особенно чувствителен к дополнительным стрессовым факторам», — пояснил он.

«Психика человека эволюционно "заточена" на опасность. Хорошие события пролетают мимо внимания, а негатив заставляет замереть и включить режим тревоги. Именно поэтому новостные ленты переполнены трагедиями. Положительными новостями нас особо не удивишь. Где-то заработала станция, запустился пароход — люди полистают, зевая. А если рассказать, что произошёл взрыв, кругом висели кишки на деревьях — вот это человека включает. Потому что возникает страх: это может случиться с каждым», — прокомментировал психотерапевт.

Три правила информационной гигиены по версии эксперта:

Не читать новости в первые 45–60 минут после сна.

Убрать телефон из утреннего ритуала. Будильник на смартфоне — маркетинговая ловушка.

«Телефон берут в руки, чтобы выключить будильник, а потом залипают на 30 — 40 минут в чатах и непонятных предложениях. Психологическая идея производителей техники работает идеально», — дополнил психотерапевт.