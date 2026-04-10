Психолог объяснил, почему у детей развивается синдром отличника
Похвала только за большие достижения, а также сравнение с другими детьми развивают в ребенке синдром отличника, который отрицательно скажется на карьере и в личной жизни. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.
Эксперт пояснил, что люди с таким синдромом вырастают у родителей, которые заставляют выполнять все как можно лучше, внушая, что либо он будет первым, либо никаким. Когда хвалят исключительно за идеальный результат и во время сравнения с другими, дети начинают думать, что любовь надо заслужить.
«В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо», — отметил Самбурский в разговоре с Москвой 24.
Они работают на износ, доводя любую задачу до идеала, жертвуя отпуском, выходными днями и испытывают хроническую усталость. Синдром отличника также негативно отражается и в личной жизни. Такой человек будет подстраиваться под партнера, постоянно боясь разочаровать его.
Самбурский посоветовал любить ребенка таким, какой он есть, не сравнивать его с другими, обязательно хвалить за пройденный путь и старания. До детей важно донести, что в ошибках нет ничего страшного, заключил психолог.