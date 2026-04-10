Психолог объяснил, почему у детей развивается синдром отличника

10 апреля 2026, 18:15

Психолог Самбурский: Сравнение с другими детьми приводит к синдрому отличника

Похвала только за большие достижения, а также сравнение с другими детьми развивают в ребенке синдром отличника, который отрицательно скажется на карьере и в личной жизни. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.





Эксперт пояснил, что люди с таким синдромом вырастают у родителей, которые заставляют выполнять все как можно лучше, внушая, что либо он будет первым, либо никаким. Когда хвалят исключительно за идеальный результат и во время сравнения с другими, дети начинают думать, что любовь надо заслужить.





«В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо», — отметил Самбурский в разговоре с Москвой 24.