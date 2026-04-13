Психолог раскрыла лайфхак, который поможет не пожалеть о весенних переменах
В весенний период многие люди хотят резко изменить внешность или жизнь. Чтобы не пожалеть о принятом решении, психолог-консультант Анна Иванникова посоветовала подождать три дня, прежде чем решиться на кардинальные перемены.
По ее словам, важно воспользоваться «правилом охлаждения». Эксперт пояснила, что в момент эмоционального подъема человек может принимать спонтанные решения, о которых позже приходится жалеть.
«Исследования и практика показывают: если вы хотите кардинально изменить цвет волос, сделать татуировку или уволиться — дайте себе как минимум 72 часа. А лучше — 7–10 дней», — отметила Иванникова в разговоре с Life.ru.
Психолог уточнила, что эффекта обновления жизни можно добиться и без риска, например, сделать перестановку мебели в квартире, купить новую книгу или добавить яркие детали в свой гардероб. Кроме того, выход «лишним» гормонам поможет физическая активность.