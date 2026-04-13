Психолог раскрыла лайфхак, который поможет не пожалеть о весенних переменах

13 апреля 2026, 11:10

Психолог Иванникова призвала подумать три дня перед резкими переменами

В весенний период многие люди хотят резко изменить внешность или жизнь. Чтобы не пожалеть о принятом решении, психолог-консультант Анна Иванникова посоветовала подождать три дня, прежде чем решиться на кардинальные перемены.





По ее словам, важно воспользоваться «правилом охлаждения». Эксперт пояснила, что в момент эмоционального подъема человек может принимать спонтанные решения, о которых позже приходится жалеть.





«Исследования и практика показывают: если вы хотите кардинально изменить цвет волос, сделать татуировку или уволиться — дайте себе как минимум 72 часа. А лучше — 7–10 дней», — отметила Иванникова в разговоре с Life.ru.