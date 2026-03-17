Врачи Долгопрудного спасли мужчину с закупоренными артериями от ампутации ноги
43-летнего мужчину с полностью закупоренными подвздошными артериями с левой стороны спасли врачи Долгопрудненской больницы.
Пациент поступил с жалобами на боли в левой ноге, возникающими от любой физической нагрузки. Обследование показало, что причина в атеросклеротическом поражении артерий, что грозило гангреной и ампутацией ноги.
В результате кровоток удалось восстановить. Угрозу гангрены устранили, а пациента выписали домой.«Врачи приняли решение провести сложную гибридную операцию: они удалили из бедренной артерии тромб и атеросклеротические бляшки, а в подвздошную артерию установили стент», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли вилку из щеки четырёхлетнего мальчика.