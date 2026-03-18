Врач Шабалдин назвал единственное противопоказание к вакцинации новорожденных

18 марта 2026, 04:49

Первичный иммунодефицит является единственным противопоказанием к вакцинации младенцев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Доктор медицинских наук, профессор, врач‑аллерголог‑иммунолог Андрей Шабалдин.





С 2021 года в России действует пренатальный скрининг на тяжелые формы этой патологии. Благодаря ему неонатолог уже на вторые сутки после рождения может установить, есть ли у младенца иммунодефицит. В случае подтверждения диагноза вакцинацию не проводят.



Шабалдин подчеркнул, что заболевание встречается крайне редко. По его словам, оно диагностируется у одного ребенка на миллион живорожденных. Такая тяжелая патология требует серьёзного лечения — в частности, пересадки красного костного мозга, либо стволовых клеток, полученных от родителей.