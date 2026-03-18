Врачи предупредили об опасности электросамокатов весной

18 марта 2026, 17:33

С наступлением тёплой погоды на улицах вновь увеличилось количество электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Несмотря на удобство и популярность такого транспорта, специалисты напоминают о повышенных рисках как для пользователей, так и для пешеходов.





Максимальная скорость большинства электросамокатов ограничена 25 км/ч, однако даже при таком показателе возможны серьёзные последствия при падении или столкновении. Медиков напоминают, что травмы, полученные при использовании СИМ, нередко оказываются тяжёлыми, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что пострадавшие часто получают множественные и открытые переломы, а также сочетанные травмы, затрагивающие несколько частей тела. Восстановление в таких случаях может занимать от нескольких месяцев до года.



«Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей. К сожалению, получают травмы от электросамокатов даже обычные прохожие», — поделился он.