Врачи предупредили об опасности электросамокатов весной
С наступлением тёплой погоды на улицах вновь увеличилось количество электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Несмотря на удобство и популярность такого транспорта, специалисты напоминают о повышенных рисках как для пользователей, так и для пешеходов.
Максимальная скорость большинства электросамокатов ограничена 25 км/ч, однако даже при таком показателе возможны серьёзные последствия при падении или столкновении. Медиков напоминают, что травмы, полученные при использовании СИМ, нередко оказываются тяжёлыми, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что пострадавшие часто получают множественные и открытые переломы, а также сочетанные травмы, затрагивающие несколько частей тела. Восстановление в таких случаях может занимать от нескольких месяцев до года.
«Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей. К сожалению, получают травмы от электросамокатов даже обычные прохожие», — поделился он.Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от использования электросамокатов. В случае если это невозможно, необходимо соблюдать основные меры безопасности.
По словам Александра Григорьева, важно не передавать управление самокатом детям и подросткам, не кататься вдвоём или втроём, избегать выезда на проезжую часть и узкие участки дорог. Также следует выбирать безопасную скорость, не использовать смартфон во время движения и отдавать предпочтение моделям с ножным тормозом. При переходе дороги рекомендуется спешиваться.
Медики подчёркивают, что соблюдение простых правил позволяет значительно снизить риск травм и сохранить безопасность участников дорожного движения.