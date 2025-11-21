«Кошка смыла, хозяин отвечает»: Эколог рассказала, почему наполнитель для питомца — главный враг канализации

21 ноября 2025, 12:38

Эколог Белова: наполнитель для питомца может привести к катастрофе

Многие владельцы кошек даже не задумываются о последствиях, отправляя использованный наполнитель в канализацию. Однако сантехники и экологи бьют тревогу: это прямая дорога к засорам, неприятным запахам и поломкам дорогостоящего оборудования.





Председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области», эксперт в сфере экологии Лилия Белова в беседе с «Радио 1» обратила внимание на то, что современная канализация — это сложнейший механизм, работающий по строго выверенным принципам.





«Когда, например, мы обращаемся к индивидуальному жилому строению, то прекрасно понимаем, что такое септик. Но в многоквартирных домах человек приходит в туалет, нажимает кнопочку, и кажется, что все хорошо, чисто и без запаха. Немногие задумываются, куда это все дальше идет», — сказала она.

«Главная опасность наполнителя — его физические свойства. Он создан для того, чтобы впитывать жидкость и запах, и он блестяще продолжает делать это, попадая в канализацию. Это расширение подобно взрыву внутри трубы. Комки наполнителя, впитывая влагу, многократно увеличиваются в объеме, создавая непроходимые пробки. И последствия для жильцов многоквартирных домов могут быть ужасающими», — объяснила Белова.

«Ответственное обращение с отходами — это не только про раздельный сбор пластика и бумаги. Это и про простые бытовые правила, которые сохраняют комфорт в вашем доме, целостность коммуникаций и чистоту окружающей среды. Позаботьтесь о том, чтобы лоток вашего питомца становился только причиной для уборки в мусорном контейнере, а не для масштабного ремонта канализации во всем подъезде», — резюмировала собеседница.