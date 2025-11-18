Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать и использовать огнетушитель

18 ноября 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнетушитель может пресечь пожар на начальной стадии и спасти людей и имущество. Но эту технику нужно уметь выбирать. Свои рекомендации на этот счёт дали специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.





Выбор огнетушителя зависит от предполагаемых условий его использования — в квартире, на даче, в офисе, в машине и т.п.





«Есть шесть основных типов огнетушителей: водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные, углекислотные, хладоновые и порошковые. Порошковые эффективно тушат электроприборы, но образуют токсичное облако. Углекислотные безопасны для оборудования, но обращаться с ними нужно с осторожностью из-за низкой температуры заряда. Воздушно-эмульсионные — самые безопасны для людей, но дорого стоят», — говорится в сообщении.