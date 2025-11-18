Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать и использовать огнетушитель
Огнетушитель может пресечь пожар на начальной стадии и спасти людей и имущество. Но эту технику нужно уметь выбирать. Свои рекомендации на этот счёт дали специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Выбор огнетушителя зависит от предполагаемых условий его использования — в квартире, на даче, в офисе, в машине и т.п.
«Есть шесть основных типов огнетушителей: водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные, углекислотные, хладоновые и порошковые. Порошковые эффективно тушат электроприборы, но образуют токсичное облако. Углекислотные безопасны для оборудования, но обращаться с ними нужно с осторожностью из-за низкой температуры заряда. Воздушно-эмульсионные — самые безопасны для людей, но дорого стоят», — говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что воздушно-пенные огнетушители подходят для твердых материалов, но не работают при отрицательных температурах. Водные экологичны, но ими нельзя тушить электроприборов, а хладоновые не повреждают вещи, но разрушают озоновый слой.
Важен и объём огнетушителя: на 25 квадратных метров площади должен приходиться один килограмм тушащего вещества.
Хранить огнетушитель нужно вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов, но при этом в легкодоступном месте. Огнетушители следует ежегодно проверять и своевременно перезаряжать.