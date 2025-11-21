Экологичный бизнес и НКО Подмосковья могут стать партнёрами нацпроекта

21 ноября 2025, 10:31

оригинал ​Фото: Телеграм-канал @volontermo

В Подмосковье экологически ответственный бизнес и некоммерческие организации могут стать партнёрами нацпроектов. Открыли регистрацию на Национальную премию «Наш вклад», которая отмечает деятельность компаний и НКО, направленную на достижение национальных целей, сообщили в Минэкологии Подмосковья.







Премию проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Правительства России. Финалисты премии получают статус «Партнер национальных проектов России».

Фото: Телеграм-канал @volontermo



«Это серьезное мероприятие, на котором бизнес и некоммерческие организации могут представить свои проекты и, в частности, завоевать статус партнеров нацпроекта «Экологическое благополучие», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.

​Фото: Телеграм-канал @volontermo

