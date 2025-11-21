Достижения.рф

Экологичный бизнес и НКО Подмосковья могут стать партнёрами нацпроекта

оригинал ​Фото: Телеграм-канал @volontermo

В Подмосковье экологически ответственный бизнес и некоммерческие организации могут стать партнёрами нацпроектов. Открыли регистрацию на Национальную премию «Наш вклад», которая отмечает деятельность компаний и НКО, направленную на достижение национальных целей, сообщили в Минэкологии Подмосковья.



Премию проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Правительства России. Финалисты премии получают статус «Партнер национальных проектов России».

Фото: Телеграм-канал @volontermo
«Это серьезное мероприятие, на котором бизнес и некоммерческие организации могут представить свои проекты и, в частности, завоевать статус партнеров нацпроекта «Экологическое благополучие», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.
Он отметил, что в Московской области много предпринимателей и общественников, которые внедряют принципы устойчивого развития и ESG-практики. Для них участие в премии — возможность рассказать о своем вкладе в развитие страны и получить федеральное признание.

​Фото: Телеграм-канал @volontermo
Подать заявку можно до 30 ноября 2025 года на официальном сайте премии. Там же разместили примеры проектов, которые уже получили поддержку.

Нацпроект «Экологическое благополучие» включает несколько направлений:
  • «Генеральная уборка»,
  • «Экономика замкнутого цикла»,
  • «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
  • «Чистый воздух»,
  • «Вода России»,
  • «Сохранение лесов».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0