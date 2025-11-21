Экологичный бизнес и НКО Подмосковья могут стать партнёрами нацпроекта
В Подмосковье экологически ответственный бизнес и некоммерческие организации могут стать партнёрами нацпроектов. Открыли регистрацию на Национальную премию «Наш вклад», которая отмечает деятельность компаний и НКО, направленную на достижение национальных целей, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Премию проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Правительства России. Финалисты премии получают статус «Партнер национальных проектов России».
«Это серьезное мероприятие, на котором бизнес и некоммерческие организации могут представить свои проекты и, в частности, завоевать статус партнеров нацпроекта «Экологическое благополучие», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Он отметил, что в Московской области много предпринимателей и общественников, которые внедряют принципы устойчивого развития и ESG-практики. Для них участие в премии — возможность рассказать о своем вкладе в развитие страны и получить федеральное признание.
Подать заявку можно до 30 ноября 2025 года на официальном сайте премии. Там же разместили примеры проектов, которые уже получили поддержку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» включает несколько направлений:
- «Генеральная уборка»,
- «Экономика замкнутого цикла»,
- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»,
- «Чистый воздух»,
- «Вода России»,
- «Сохранение лесов».