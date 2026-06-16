«Расслабленная власть»: Стилист перечислила главные мужские тренды 2026 года
Стилист Палюткина: в 2026 году мужчинам стоит носить шорты до колена и лоферы
Наблюдая за тем, как представители сильного пола в последнее время выбирают одежду, можно заметить любопытную закономерность: они больше не стремятся походить друг на друга — ни на офисных работников с безупречными стрелками, ни на спортсменов в мешковатых худи. Мужчины хотят быть собой и проявлять себя внешне все ярче и раскованнее.
Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что мужчины всё чаще интересуются модой, что говорит о переменчивости в отношении к стилю.
«Мужская мода 2026 года — интеллигентная, геометричная и по-настоящему носибельная», — объяснила она.
«Нерд-чик» или «Профессор искусства в отпуске»
«Это не про оксфордский стиль и "мальчика из хорошей семьи", который еле учится. Это про интеллектуальную небрежность», — сказала она.
Ключевые элементы:
- Рубашка + галстук — но галстук чуть развязан, воротник мягкий;
- Шорты до колена — льняные или чиносы, не спортивные;
- Лоферы — желательно на утолщённой подошве;
- Очки — толстая «профессорская» оправа;
- Клетка гингем — мелкая, сдержанная, добавляющая тот самый «ботанический шарм».
Расслабленная власть: большое плечо без офисности
- Объёмный пиджак + майка + шорты + сандалии;
- Никаких классических троек и наглаженных брюк со стрелками.
«Дизайнеры многих марок вернули объёмное плечо, но убрали корпоративность, офисность. Сейчас многим мужчинам стал актуален образ Кахи Каладзе — бывшего грузинского футболиста, который теперь мэр. Многие на него ориентируются: он выглядит так, будто только что вышел из любимой кофейни, но при этом управляет городом», — добавила Палюткина.
Принты: геометрия вместо цветов
По словам стилиста, самый недооценённый тренд — абстракции, ретро-графика и чёткая геометрия.
«Особенно круто, когда это работает тотал-луком: рубашка + шорты одного рисунка. Выглядит как арт-объект, а не как пижама. Это про художественное чутьё, а не про "я украсил себя узорчиком"», — отметила она.
Обувь: эпоха тонкой подошвы
«Тракторная подошва не умерла. Она осталась в личном гардеробе как исторический слой. Сейчас ветер дует в другую сторону: тонкие дерби, минималистичные лоферы, почти плоская подошва. Шлёпанцы с городской одеждой — это сейчас везде must have. Пару лет назад это смотрелось бы как ошибка, а сейчас — супермодно», — подчеркнула эксперт.
Палюткина назвала отдельным хитом «белую умную обувь»: белые дерби, мокасины, лоферы.