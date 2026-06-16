«Расслабленная власть»: Стилист перечислила главные мужские тренды 2026 года

16 июня 2026, 12:55

Стилист Палюткина: в 2026 году мужчинам стоит носить шорты до колена и лоферы

Фото: iStock/nd3000

Наблюдая за тем, как представители сильного пола в последнее время выбирают одежду, можно заметить любопытную закономерность: они больше не стремятся походить друг на друга — ни на офисных работников с безупречными стрелками, ни на спортсменов в мешковатых худи. Мужчины хотят быть собой и проявлять себя внешне все ярче и раскованнее.





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что мужчины всё чаще интересуются модой, что говорит о переменчивости в отношении к стилю.





«Мужская мода 2026 года — интеллигентная, геометричная и по-настоящему носибельная», — объяснила она.

«Нерд-чик» или «Профессор искусства в отпуске»

«Это не про оксфордский стиль и "мальчика из хорошей семьи", который еле учится. Это про интеллектуальную небрежность», — сказала она.

Рубашка + галстук — но галстук чуть развязан, воротник мягкий;

— но галстук чуть развязан, воротник мягкий; Шорты до колена — льняные или чиносы, не спортивные;

— льняные или чиносы, не спортивные; Лоферы — желательно на утолщённой подошве;

— желательно на утолщённой подошве; Очки — толстая «профессорская» оправа;

— толстая «профессорская» оправа; Клетка гингем — мелкая, сдержанная, добавляющая тот самый «ботанический шарм».



Расслабленная власть: большое плечо без офисности

Объёмный пиджак + майка + шорты + сандалии;

Никаких классических троек и наглаженных брюк со стрелками.

«Дизайнеры многих марок вернули объёмное плечо, но убрали корпоративность, офисность. Сейчас многим мужчинам стал актуален образ Кахи Каладзе — бывшего грузинского футболиста, который теперь мэр. Многие на него ориентируются: он выглядит так, будто только что вышел из любимой кофейни, но при этом управляет городом», — добавила Палюткина.

Фото: iStock/dangrytsku

Принты: геометрия вместо цветов

«Особенно круто, когда это работает тотал-луком: рубашка + шорты одного рисунка. Выглядит как арт-объект, а не как пижама. Это про художественное чутьё, а не про "я украсил себя узорчиком"», — отметила она.

Обувь: эпоха тонкой подошвы

«Тракторная подошва не умерла. Она осталась в личном гардеробе как исторический слой. Сейчас ветер дует в другую сторону: тонкие дерби, минималистичные лоферы, почти плоская подошва. Шлёпанцы с городской одеждой — это сейчас везде must have. Пару лет назад это смотрелось бы как ошибка, а сейчас — супермодно», — подчеркнула эксперт.