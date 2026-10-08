Косметолог перечислила простые действия, которые помогут коже восстановиться после неправильного ухода

08 октября 2026, 10:36

Косметолог Пантус: после неверного ухода кожу нужно базово увлажнять

Фото: iStock/Marina Demeshko

Зачастую люди, пользуясь советами из соцсетей, нагружают свою кожу неподходящими средствами. Это приводит к неприятным последствиям: шелушению, зуду, покраснениям. Что делать, если такой момент наступил, и возможно ли помочь себе без помощи специалиста?





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» отметила, что при избыточном уходе за кожей разрушается защитный барьер.





«Это естественная "броня" кожи. Когда мы слишком часто очищаем, отшелушиваем и стимулируем обновление, она истончается. Влага испаряется быстрее, раздражители проникают глубже, и кожа отвечает покраснением, зудом, шелушением и высыпаниями», — предупредила она.

Базовый протокол, который поможет коже восстановиться:

Отмените активы на 2–4 недели: кислоты, ретинол, витамин С, скрабы, пилинги, сыворотки с агрессивными компонентами.

Перейдите на мягкое очищение — без сульфатов и спирта.

Увлажняйте и восстанавливайте барьер — ищите средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом, пантенолом, ниацинамидом.

Защищайте кожу от солнца — SPF 30–50 ежедневно, даже в пасмурные дни.

Не вводите ничего нового и не комбинируйте несколько новых средств сразу.

Если улучшения нет через 2–6 недель или состояние ухудшается, обратитесь к дерматологу.

«Кожа — не поле для бесконечных экспериментов. Ей не нужно "всё и сразу". Иногда лучший уход — это пауза, база и терпение. Если ваша кожа стала реактивной, сухой и чувствительной, возможно, это не "капризы", а просьба о помощи», — резюмировала Пантус.