Кожа гниет летом от одной привычки, предупредила врач
Терапевт Фара Латиф оценила достоверность сообщений о том, что использование смарт-часов в летний период может приводить к повреждениям кожи. Медик подтвердила, что подобные случаи действительно часто встречаются в ее практике в теплое время года, пишет Metro.
По словам специалиста, бледные полосы и раздражение на запястье возникают из-за комплекса факторов: скопления пота, трения, воздействия высоких температур и недостатка вентиляции под ремешком. Это постепенно ослабляет защитный барьер кожи. Кроме того, у чувствительных людей возможна аллергическая реакция на материалы, из которых изготовили аксессуар, — никель, резину, красители или пластик.
Латиф уточнила, что классическими симптомами проблемы являются покраснение, сухость, зуд, шелушение, а также изменение цвета или ощущение влажности в месте контакта с гаджетом. В качестве первой помощи врач рекомендует давать коже отдых от ношения часов, особенно при активном проявлении симптомов, и использовать мягкие увлажняющие кремы для восстановления барьера.
В случаях дерматита могут потребоваться местные стероидные препараты. Если же раздражение не проходит, Латиф советует сменить ремешок на изделие из другого материала и при сохранении проблемы обратиться к дерматологу, чтобы исключить инфекцию или иные заболевания.
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