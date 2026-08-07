Кожа гниет летом от одной привычки, предупредила врач

07 августа 2026, 12:59

Врач Латиф: летом ремешок от часов способен привести к контактному дерматиту

Фото: istockphoto/Doucefleur

Терапевт Фара Латиф оценила достоверность сообщений о том, что использование смарт-часов в летний период может приводить к повреждениям кожи. Медик подтвердила, что подобные случаи действительно часто встречаются в ее практике в теплое время года, пишет Metro.