Дерматолог рассказала, когда коже нужен перерыв от косметологии

05 октября 2026, 10:05

Врач назвала признаки, при которых новую процедуру стоит отложить

Фото: istockphoto / Olga Shefer

После активных косметологических процедур коже необходимо время на восстановление. Если проводить новое вмешательство до завершения этого процесса, реакции могут накладываться друг на друга, рассказала Life.ru дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Щербакова.





По словам специалиста, перед следующей процедурой важно оценить состояние кожи. На незавершённое восстановление могут указывать отёк, шелушение, болезненность, повышенная чувствительность, поствоспалительная пигментация, уплотнения после инъекций, а также новые сосудистые или воспалительные реакции.



Ориентиром может служить и цвет кожи. Умеренное покраснение после некоторых процедур считается нормальным, однако если спустя ожидаемый срок кожа остаётся ярко-красной или горячей, а чувствительность усиливается, с новым вмешательством лучше не спешить. Особенно это актуально после лазерных процедур, IPL/BBL, RF, пилингов и микронидлинга.



Ещё один тревожный признак — изменение привычной реакции кожи на уход. Если после серии процедур жжение появляется даже от обычного крема, хотя раньше кожа спокойно переносила ретиноиды, кислоты, витамин C или ниацинамид, это может говорить о нарушении кожного барьера.

«В такой ситуации коже иногда нужен не очередной стимулятор, а период восстановления», — отметила Щербакова.

«Не существует необходимости постоянно держать кожу в состоянии стимуляции. Иногда лучший результат даёт не следующая процедура, а правильно выбранная пауза», — заключила дерматолог.