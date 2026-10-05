Дерматолог рассказала, когда коже нужен перерыв от косметологии
После активных косметологических процедур коже необходимо время на восстановление. Если проводить новое вмешательство до завершения этого процесса, реакции могут накладываться друг на друга, рассказала Life.ru дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Щербакова.
По словам специалиста, перед следующей процедурой важно оценить состояние кожи. На незавершённое восстановление могут указывать отёк, шелушение, болезненность, повышенная чувствительность, поствоспалительная пигментация, уплотнения после инъекций, а также новые сосудистые или воспалительные реакции.
Ориентиром может служить и цвет кожи. Умеренное покраснение после некоторых процедур считается нормальным, однако если спустя ожидаемый срок кожа остаётся ярко-красной или горячей, а чувствительность усиливается, с новым вмешательством лучше не спешить. Особенно это актуально после лазерных процедур, IPL/BBL, RF, пилингов и микронидлинга.
Ещё один тревожный признак — изменение привычной реакции кожи на уход. Если после серии процедур жжение появляется даже от обычного крема, хотя раньше кожа спокойно переносила ретиноиды, кислоты, витамин C или ниацинамид, это может говорить о нарушении кожного барьера.
«В такой ситуации коже иногда нужен не очередной стимулятор, а период восстановления», — отметила Щербакова.Врач также советует обращать внимание на отёки. Если они сохраняются дольше ожидаемого, становятся асимметричными, сопровождаются плотностью, болезненностью или изменением температуры кожи, требуется консультация специалиста.
Универсального правила о том, как часто нужно делать перерывы в косметологии, нет. Однако пауза особенно оправданна при сохраняющемся воспалении, выраженной эритеме, длительном отёке, нарушении кожного барьера, пигментации или уплотнениях после инъекций. Отложить новые процедуры стоит и в случае неожиданных побочных реакций или если результат предыдущего вмешательства ещё не сформировался.
Во время перерыва можно оставить базовый уход: мягкое очищение, увлажнение и SPF утром, а вечером — очищение и восстановление кожного барьера. Активные вмешательства на этот период лучше исключить.
Возвращаться к процедурам следует после полного завершения постпроцедурных реакций. Кожа должна быть спокойной, без активного покраснения, болезненности и сохраняющегося отёка, а кожный барьер — восстановленным. При этом врач должен оценить результат предыдущего вмешательства и понять, действительно ли нужна следующая процедура.
«Не существует необходимости постоянно держать кожу в состоянии стимуляции. Иногда лучший результат даёт не следующая процедура, а правильно выбранная пауза», — заключила дерматолог.