Косметолог из Калининграда повредила клиентке нерв во время увеличения губ

23 сентября 2026, 18:52

Фото: Istock/Elena Safonova

Косметолог из Калининграда повредила клиентке нерв во время процедуры по увеличению губ. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка по имени Мария обратилась к мастеру, заплатила 20 тысяч рублей, и сразу после процедуры у неё начали неметь губы.