Косметолог из Калининграда повредила клиентке нерв во время увеличения губ
Косметолог из Калининграда повредила клиентке нерв во время процедуры по увеличению губ. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка по имени Мария обратилась к мастеру, заплатила 20 тысяч рублей, и сразу после процедуры у неё начали неметь губы.
Специалист посоветовала клиентке просто поразминать больную зону пальцами. Этот совет только ухудшил ситуацию: губы взбухли и начали сильно болеть. Марии пришлось выкачивать филлеры.
Процедура оказалась крайне неприятной и стоила в два раза дороже, чем само увеличение. Однако симптомы не прошли, и к ним добавились прострелы в ухе. После УЗИ мягких тканей врачи выяснили, что девушке повредили тройничный нерв, который отвечает за чувствительность лица.
Клиентка почти год восстанавливалась у невролога, а косметолог отказалась возвращать деньги. Во время разбирательств она заявила, что вообще не делала Марии никаких процедур, поскольку договоров и чеков нет. Однако суд ей не поверил и взыскал более 200 тысяч рублей — за услугу и некачественно выполненную работу.
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