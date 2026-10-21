«Движение лимфы и борьба с отеками»: Косметолог раскрыла реальный эффект массажа лица

21 октября 2026, 17:46

Косметолог Пантус: массаж лица дает визуальный временный эффект

Фото: istockphoto/VladimirFLoyd

Массаж лица — это не просто приятная расслабляющая процедура, а действенный инструмент для поддержания молодости и красоты кожи. Специалисты отмечают, что его регулярное воздействие помогает улучшить микроциркуляцию, повысить тонус мышц и естественным образом скорректировать овал лица, заметно освежая цвет кожи без использования агрессивных косметологических средств.





Врач превентивной медицины, косметолог-стетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе «Радио 1» отметила, что любые инъекционные процедуры и пластические операции — это временный визуальный эффект.





«В определенный момент такие процедуры нуждаются в повторении. Массаж лица — очень качественное и хорошее дополнение, а иногда и полноценная анти-эйдж-рутина в зависимости от ожиданий. Здесь идет результат за счет того, что мы провоцируем, с одной стороны, движение лимфы по сосудам и боремся с отеками. С другой стороны, улучшаем правоснабжение кожи и мышечного каркаса, помогаем питательным веществам проникать глубже в ткани», — объяснила врач.

«Работа идет, кроме того, что противоотечная, так еще и с мышечным каркасом. Благодаря чему мы получаем дополнительный лифтинг-эффект — тепловой, холодовой в воздействии. Это тренировка сосудов и профилактика купероза. В целом, я считаю, что очень важно соединять домашние уходовые процедуры и ритуал любых аппаратных методик», — отметила Пантус.

«Поэтому массаж лица — это то, что должно быть в рутине на регулярной основе, вне зависимости от тех методик, которые дополнительно девушка выбирает для себя в качестве анти-эйдж терапии», — резюмировала косметолог.