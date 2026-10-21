Одинцовские врачи спасли пострадавшего в ДТП со смертельно опасной травмой

21 октября 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Одинцовской областной больницы спасли жизнь пациента со смертельно опасной травмой после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пострадавшего в приёмное отделение доставила бригада скорой помощи. Все симптомы указывали на серьёзное повреждение внутренних органов и тяжелейшее внутреннее кровотечение. Экстренная диагностика показала полный разрыв мочевого пузыря. Это опасное для жизни состояние, при котором жидкость изливается в брюшную полость, вызывает перитонит и сепсис.



Срочную операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей в составе хирургов и урологов. Ни хирург, ни уролог в одиночку не справились бы с таким объёмом повреждений столь эффективно.

«Хирурги вскрыли брюшную полость, чтобы остановить массивное кровотечение и оценить масштаб повреждений. Урологи ушили разрыв мочевого пузыря. Это технически сложная манипуляция, требующая абсолютной герметичности швов, так как моча – крайне агрессивная для брюшной полости жидкость. Пока урологи восстанавливали целостность пузыря, хирурги ушивали повреждения других органов и промывали брюшную полость», – рассказал заведующий отделением урологии Одинцовской областной больницы Антон Греченков.