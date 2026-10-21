Одинцовские врачи спасли пострадавшего в ДТП со смертельно опасной травмой
Врачи Одинцовской областной больницы спасли жизнь пациента со смертельно опасной травмой после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пострадавшего в приёмное отделение доставила бригада скорой помощи. Все симптомы указывали на серьёзное повреждение внутренних органов и тяжелейшее внутреннее кровотечение. Экстренная диагностика показала полный разрыв мочевого пузыря. Это опасное для жизни состояние, при котором жидкость изливается в брюшную полость, вызывает перитонит и сепсис.
Срочную операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей в составе хирургов и урологов. Ни хирург, ни уролог в одиночку не справились бы с таким объёмом повреждений столь эффективно.
«Хирурги вскрыли брюшную полость, чтобы остановить массивное кровотечение и оценить масштаб повреждений. Урологи ушили разрыв мочевого пузыря. Это технически сложная манипуляция, требующая абсолютной герметичности швов, так как моча – крайне агрессивная для брюшной полости жидкость. Пока урологи восстанавливали целостность пузыря, хирурги ушивали повреждения других органов и промывали брюшную полость», – рассказал заведующий отделением урологии Одинцовской областной больницы Антон Греченков.По его словам, слаженная командная работа позволила провести успешное вмешательство.
Операция продолжалась всю ночь. Врачи стабилизировали состояние пациента. После этого мужчина продолжил лечение под наблюдением урологов, а позднее был направлен на реабилитацию.