Косметолог рассказала, как избавиться от высыпаний на спине

17 октября 2026, 18:59

Врач Эллинская: при высыпаниях стоит оценить пищевую непереносимость

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Высыпания часто сигнализируют о том, что уход нужен не только снаружи, но и изнутри. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Ксения Эллинская.