Косметолог рассказала, как избавиться от высыпаний на спине
Высыпания часто сигнализируют о том, что уход нужен не только снаружи, но и изнутри. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Ксения Эллинская.
По ее словам, кожа спины отличается повышенной плотностью сальных желез, более толстым роговым слоем и большим количеством волосяных фолликулов. Это создает благоприятные условия для закупорки пор и размножения микроорганизмов. Кроме того, постоянное трение от одежды, потоотделение и остатки средств для ухода за волосами, стекающие по коже во время мытья, усугубляют проблему, отметила она.
Воспаления на спине протекают глубже, так как кожа здесь толще, а иммунный ответ более выраженный. Это приводит к длительному заживлению прыщей, оставляющему после себя следы в виде постакне и гиперпигментации, подчеркнула Эллинская.
Согласно ее мнению, важно отличать акне от других кожных заболеваний, таких как фолликулит. Акне характеризуется наличием комедонов и чаще всего локализуется в Т-зоне. Бактериальный фолликулит проявляется мелкими красными высыпаниями вокруг волосяных фолликулов, часто после бритья или эпиляции. Грибковый фолликулит вызывает мелкие однотипные прыщики без комедонов, которые увеличиваются в жаркую погоду и не поддаются лечению стандартными средствами против акне.
Косметолог добавила, что для ухода за кожей спины эффективны салициловая кислота (0,5–2%), бензоилпероксид (2,5–5%), азелаиновая кислота (10–15%) и ретиноиды. Также не рекомендуется использовать жесткие мочалки, скрабы, спиртовые лосьоны, выдавливать прыщи и очищать кожу чаще двух раз в день.
Иногда стойкие высыпания на спине могут быть вызваны не только внешними факторами, но и внутренними причинами. Молочные продукты, продукты с высоким гликемическим индексом и протеиновые коктейли могут стимулировать выработку IGF-1 и вызывать системное воспаление. Если стандартные методы лечения не приносят результата, стоит рассмотреть возможность оценки пищевой непереносимости, заключила она.
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