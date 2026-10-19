«Чтобы никто не заметил»: Врач раскрыла, чего мужчины хотят от косметолога

19 октября 2026, 10:14

Косметолог Комогорцева: мужчины просят убрать следы усталости без смены мимики

Фото: istockphoto / nensuria

Мужчины всё чаще обращаются к косметологам, чтобы улучшить состояние кожи, убрать следы усталости и выглядеть свежее. При этом многие хотят сохранить привычные черты лица и мимику, чтобы окружающие не заметили изменений. Важную роль при выборе процедур играют естественность результата и возможность быстро вернуться к привычному образу жизни.





Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог и дерматолог Александра Комогорцева. По её словам, мужчины постепенно начинают воспринимать косметологию как обычную заботу о себе — наравне с уходом за зубами, стрижкой и тренировками. Однако некоторые по-прежнему опасаются, что коллеги или близкие заметят следы вмешательства.



«Фраза "только чтобы не заметили" на самом деле не означает "сделайте как можно меньше". Чаще за ней стоит просьба не менять узнаваемые черты и мимику. Одному человеку мешают высыпания и следы после них, другому — неровный тон кожи или постоянный вид недосыпа», — пояснила Комогорцева.