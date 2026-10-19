«Чтобы никто не заметил»: Врач раскрыла, чего мужчины хотят от косметолога
Косметолог Комогорцева: мужчины просят убрать следы усталости без смены мимики
Мужчины всё чаще обращаются к косметологам, чтобы улучшить состояние кожи, убрать следы усталости и выглядеть свежее. При этом многие хотят сохранить привычные черты лица и мимику, чтобы окружающие не заметили изменений. Важную роль при выборе процедур играют естественность результата и возможность быстро вернуться к привычному образу жизни.
Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог и дерматолог Александра Комогорцева. По её словам, мужчины постепенно начинают воспринимать косметологию как обычную заботу о себе — наравне с уходом за зубами, стрижкой и тренировками. Однако некоторые по-прежнему опасаются, что коллеги или близкие заметят следы вмешательства.
«Фраза "только чтобы не заметили" на самом деле не означает "сделайте как можно меньше". Чаще за ней стоит просьба не менять узнаваемые черты и мимику. Одному человеку мешают высыпания и следы после них, другому — неровный тон кожи или постоянный вид недосыпа», — пояснила Комогорцева.Поэтому консультация начинается с обсуждения пожеланий пациента, а не с выбора процедуры. Врач оценивает состояние кожи, особенности лица, предыдущие вмешательства и образ жизни, а также выясняет, сколько времени человек может выделить на восстановление.
Косметолог предостерегла от попыток подогнать мужскую внешность под единый стандарт. Универсального набора черт, подходящего всем мужчинам, не существует. Автоматическое добавление объёма или стремление сделать лицо более выразительным может привести к результату, который пациенту не понравится.
При этом естественный эффект не означает, что после процедуры совсем не будет заметных следов. Некоторые вмешательства могут сопровождаться временным покраснением, отёком или следами от инъекций. Поэтому перед процедурой важно обсудить возможные реакции и сроки восстановления.
Начинать знакомство с косметологией с инъекций или сложных аппаратных процедур необязательно. В некоторых случаях достаточно подобрать домашний уход и заняться решением проблем с кожей. В других может потребоваться врачебная коррекция — в зависимости от состояния пациента и медицинских показаний.
Ещё одна причина, по которой мужчины откладывают визит, — опасение столкнуться с навязыванием чужих представлений о привлекательности. Однако консультация не должна превращаться в перечисление недостатков внешности. Пациент сам определяет, какие изменения хочет получить, а от каких предпочитает отказаться.
По мнению Комогорцевой, мужская косметология постепенно переходит от разовых процедур, которые стараются скрыть, к более осознанному уходу за собой. Главным ориентиром становится результат, который помогает человеку выглядеть свежее, не теряя индивидуальности.