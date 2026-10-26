Косметолог рассказала, как нехватка воды может проявляться на коже

26 октября 2026, 10:00

Косметолог Пантус: обезвоженность может проявляться в виде отеков

Фото: iStock/Elena Slepitskaya

Думаете, ваша кожа просто «устала»? Скорее всего, она обезвожена. Стянутость, тусклый цвет, шелушения и мелкие морщинки на лице — классические признаки нехватки влаги, и они появляются задолго до первых возрастных изменений.





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» заявила, что обезвоженность может проявляться в виде задержки жидкости, как у верблюда.





«Начинает все накапливаться внутри организма, и визуально на коже мы замечаем отечность и нежелательную пастозность, мешки под глазами. Также у нас спазмируются мышцы, что в том числе задерживает жидкость. Отечное и даже морщинистое лицо получается из-за того, что мышцы находятся в гипертонусе, в спазмированности, появляются визуальные заломы на поверхности кожи», — сказала она.

«Образ жизни и гигиена дня — обязательные условия при уходе за кожей», — резюмировала Пантус.